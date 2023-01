Mesajele ciudate postate pe Twitter de Andrew Tate din închisoare: "Nu vorbi, comportă-te ca o oaie"

Arestați pentru 30 de zile vineri seară, 30 decembrie, frații milionari Andrew și Tristan Tate au petrecut Revelionul în închisoare. Cei doi sunt acuzați de crimă organizată, viol, și trafic de persoane.

Fostul campion mondial de kick-box Andrew Tate a postat, sâmbătă, 31 decembrie, două mesaje pe Twitter, la câteva ore de la arestare.

"Se pare că nebunia elitei conducătoare este expusă în întreaga lume acum. Au o singură comandă: Nu vorbi, comportă-te ca o oaie“, a scris pe Twitter Andrew Tate, sâmbătă dimineața.

It appears the insanity of the ruling elite is exposed worldwide now.

They have one command,

Do not speak out, behave as sheep.