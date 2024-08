Militanţii din Pakistan au atacat maşini pe şosea și au ucis 23 de persoane. Mai multe camioane au fost incendiate FOTO/VIDEO

Cel puţin 23 de persoane au fost ucise, după ce militanţi islamişti înarmaţi au blocat duminică seară, 25 august, traseul pe un drum din provincia rebelă pakistaneză Balochistan, au coborât pasagerii din vehicule şi i-au împuşcat după ce le-au verificat cărţile de identitate.

Cel puţin zece maşini au fost incendiate, relatează Reuters.

„Bărbaţii înarmaţi nu au ucis doar pasagerii, ci şi şoferii camioanelor care transportau cărbune”, a declarat Hameed Zahir, comisarul adjunct al zonei în care a avut loc incidentul.

#Breaking :𝟐𝟑 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 (𝐏𝐮𝐧𝐣𝐚𝐛)𝐒𝐡𝐨𝐭 𝐃𝐞𝐚𝐝'𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐀𝐫𝐦𝐞𝐝 𝐌𝐞𝐧 𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐰𝐚𝐲 𝐚𝐭 𝐑𝐚𝐫𝐚 𝐒𝐡𝐢𝐦, 𝐁𝐮𝐫𝐧 𝟏𝟎 𝐕𝐞𝐡𝐢𝐜𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐨𝐜𝐡𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 23 people were shot and killed 1/2 #Balochistan pic.twitter.com/GBkRWFoO1z

Cel puţin 10 camioane au fost incendiate după ce şoferii lor au fost ucişi, a adăugat el.

Militanţii care luptă împotriva unei insurecţii etnice vechi de zeci de ani pentru a cere secesiunea de Pakistan a Balochistanului bogat în resurse au luat ca ţintă muncitorii din provincia estică Punjab, despre care consideră că le exploatează resursele.

🚨 BREAKING: 23 people from Punjab, Pakistan, were killed in Balochistan's Musakhel district early Monday morning when unidentified gunmen offloaded them from buses and trucks.

The assailants checked their identity papers before shooting them. #Balochistan pic.twitter.com/kR46iIm41o