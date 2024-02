Aaron Bushnell, un militar din cadrul Forţelor Aeriene americane (US Air Force), a murit luni, 26 februarie, după ce s-a autoincendiat în faţa Ambasadei Israelului la Washington, denunţând un genocid în Fâşia Gaza, relatează BBC News.

Militarul a fost identificat de către Poliţia din Washington ca fiind Aaron Bushnell, în vîrstă de 25 de ani, din San Antonio (Texas).

As people rushed to try and save his life, an Israeli embassy agent held a gun fixed on Aaron Bushnell following his self-immolation.

