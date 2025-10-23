Poliția a deschis focul asupra unor militari care participau la un exercițiu, după ce localnicii au reclamat prezența unor persoane înarmate. Unde s-a produs incidentul bizar

Un incident neașteptat s-a produs în orașul bavarez Erding, Germania, când un polițist a deschis focul asupra unor militari care participau la un exercițiu al Bundeswehr-ului, crezând că se confruntă cu indivizi înarmați, după ce localnicii raportaseră prezența unor persoane suspecte. Un soldat a fost rănit și a primit îngrijiri medicale, autoritățile declanșând o anchetă pentru clarificarea situației.

Crezând că este vorba despre un atac, poliţiştii s-au mobilizat şi au folosit muniţie reală împotriva militarilor. Unul dintre ei a fost împuşcat şi a avut nevoie de îngrijiri medicale, scrie Deutsche Welle, citat de Observator.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Bundeswehr-ului a declarat pentru presa germană că o neînţelegere a dus la declanșarea focului între trupele care participau la exercițiu și polițiștii chemați de locuitorii din zonă.

Poliția bavareză a declarat că a intervenit ca răspuns la mai multe sesizări privind un bărbat înarmat și a trimis mai multe unități în sud-estul orașului Erding, inclusiv un elicopter, miercuri seara.

Poliția militară ar fi tras cu muniție de exercițiu asupra polițiștilor sosiți la fața locului, crezând că aceștia fac parte din scenariul exercițiului militar. La rândul lor, polițiștii au ripostat cu muniție reală, rănind unul dintre soldați. Soldatul a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar ulterior a fost externat.

Ads

"Din cauza unei interpretări greșite la fața locului, s-a deschis focul", a precizat poliția bavareză într-un comunicat. "Ulterior, s-a constatat că persoana care purta o armă era membru al forțelor armate germane, aflat în zonă ca parte a unui exercițiu", se mai arată în comunicat.

Autorităţile au deschis o anchetă privind incidentul. Exerciţiul "Marshal Power" implică aproximativ 500 de poliţişti militari, precum şi sute de membri ai serviciilor de intervenţie. Exercițiile au loc în spații publice din mai multe orașe și localități bavareze situate la nord de München, inclusiv în Erding, și au ca scop simularea unui atac asupra unui stat membru NATO.

Ads