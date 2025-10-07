Un criminal rus trimis pe front ca să fie iertat de pușcărie a fost luat prizonier de ucraineni, apoi eliberat și condamnat din nou, la Moscova, la alți 4 ani de închisoare

Un criminal rus care fusese eliberat din închisoare cu condiția să meargă să lupte pe frontul din Ucraina a fost luat prizonier de ucraineni, apoi eliberat, dar când a revenit la Moscova a fost condamnat la încă patru ani de închisoare.

Conform publicației Moscow Times, Pavel Guguyev avea de executat o pedeapsă de 12 ani de detenție într-o închisoare de înaltă securitate pentru crimă, vătămare corporală și furt. El a acceptat să fie eliberat înainte de termen, în schimbul angajamentului că va pleca să lupte în așa-numita "operațiune militară specială". Dar a fost luat prizonier de armata ucraineană.

În timp ce era arestat în Ucraina, Guguyev i-a acordat un interviu blogger-ului ucrainean Dmitri Karpenko, în care a recunoscut pierderile suferite de Rusia pe câmpul de luptă. Comentariile lui Guguyev au devenit rapid virale, ceea ce a pus în dificultate propaganda Kremlinului.

Apoi, Guguyev a fost eliberat de ucraineni în cadrul unui schimb de prizonieri și a revenit în Rusia. Apoi, în iulie 2023, el i-a acordat și un al doilea interviu aceluiași blogger ucrainean, căruia i-a spus că autoritățile ruse l-au silit să declare că în primul interviu a mințit, "sub presiunea" ucrainenilor. Ca urmare a celui de-al doilea interviu, Guguyev a fost arestat din nou în iunie 2024 și plasat în arest preventiv. Acum, în anul 2025, el a fost condamnat, din nou, la patru ani de închisoare. Sentința din anul 2025 l-a găsit vinovat de „cooperare confidențială” cu cetățeni străini.

Former Russian POW Pavel Guguyev was arrested in Moscow for "cooperating with foreigners" after discussing heavy Russian army losses with a Ukrainian reporter while in captivity. Guguyev had previously served 10 years in prison before being sent to fight in Ukraine. pic.twitter.com/KRquwcOywe — GAMZIRI24 (@GAMZIRI24) June 8, 2024

