Militarul care ameninţă că se aruncă pe fereastră, în Timişoara, nu a renunţat la acest gest, de aproape 24 de ore. A cerut șaorma, țigări și apă

Bărbatul de 37 de ani din Timişoara, cadru militar, care ameninţă de joi dimineaţă că se va arunca pe fereastră de la etajul 7 al unui bloc din municipiu nu a renunţat la acest gest nici peste noapte.

Vineri dimineaţă, el stă în continuare pe pervazul geamului, iar negocierile pentru a-l determina să renunţe la acest gest continuă.

Potrivit IPJ Timiş, barbatul încă stă, vineri dimineaţă, pe pervazul geamului şi nu a renunţat la gestul extrem.

Astfel, negocierile pentru a-l determina să renunţe continuă.

Barbatul are un copil. A așteptat dimineața ca iubita si fiica lui sa plece de acasă, iar la scurt timp a fost observat într-o poziție nefirească pe geamul locuinței. Alarma s-a dat in momentul in care acesta a refuzat să răspundă la ușă si a si încuiat-o pentru ca nimeni sa nu intre in apartament, potrivit opiniatimisoarei.ro.

In ultimele ceasuri, bărbatul a cerut o șaorma, țigări și apa.

Un bărbat de 37 de ani ameninţă, de joi dimineaţă, că se va arunca pe fereastră de la etajul 7 al unui bloc de locuinţe din Timişoara, aflat pe Calea Şagului. Pompierii au montat o pernă gonflabilă.

Bărbatul este cadru militar, fiind subofiţer la Unitatea Militară 01109 Timişoara. El este angajat al MApN din 2007. Militarul nu a participat la misiuni în teatrele de operaţii, iar la ultima evaluare psihologică a fost declarat apt limitat. El este necăsătorit şi are un copil.

La locul incidentului au mers poliţişti ai Secţiei 2 din Timişoara, un negociator din cadrul SAS Timiş şi militari din ISU Timiş, precum şi şeful de stat major, psihologul şi medicul şef al unităţii militare.

Miercuri, o femeie de 53 de ani s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc de locuinţe, tot pe Calea Şagului din Timişoara, şi a fost găsită pe acoperişul de la intrarea în bloc. Aceasta a supravieţuit şi a fost dusă de urgenţă la spital.