Soldatul care s-a răsturnat cu barca plină de turiști în Delta Dunării, trimis în judecată. Cele trei reguli majore încălcate care au dus la moartea a patru persoane

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 19:03
330 citiri
Barca răsturnată - Foto Infotulcea.ro / Facebook

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel l-a trimis în judecată pe conducătorul ambarcațiunii care s-a răsturnat în zona Golful Musura la sfârșitul lunii iulie, accident soldat cu patru morți.

Cosmin Adrian Irimia, soldat profesionist la U.M. 02016 Babadag, va fi judecat de Tribunalul Militar București pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Conform unui comunicat al Parchetului Militar, la data de 28 iulie 2025, în jurul orei 18:00, soldatul a plecat din Portul Sulina, conducând o ambarcațiune de agrement, cu 14 persoane la bord, ignorând dispozițiile regulamentelor de navigație și măsurile de prevenire specifice acestei activități, iar în jurul orei 19:30, în zona Golful Musura, între digul de nord și epava 'Turgut S', în contextul vremii nefavorabile și al valurilor mari, ambarcațiunea s-a răsturnat. În urma accidentului naval au murit patru persoane.

Procurorii susțin că Adrian Irimia nu a respectat următoarele măsuri de prevedere și dispoziții regulamentare:

* a condus o ambarcațiune de agrement primind la bord pasageri peste numărul maxim permis de norme;

* nu a respectat îndatoririle generale de vigilență din Regulamentul de navigație pe Dunăre, întrucât a plecat din Portul Sulina fără să țină cont de vremea nefavorabilă de la acel moment, punând astfel în pericol viața pasagerilor;

* a pătruns cu ambarcațiunea în zona apelor mării teritoriale, Golful Musura, deși ambarcațiunea făcea parte dintr-o categorie care îi permitea navigarea doar pe căile navigabile interioare.

Pe 28 iulie, în jurul orei 19:30, o ambarcațiune de agrement, care a plecat din Portul Sulina cu destinația Golful Musura, având la bord 14 persoane, printre care un copil, s-a răsturnat în zona epavei 'Turgut S', imediat după ieșirea prin Bara Sulina, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile și valurilor mari, cu înălțimi estimate între 1,5 și 2 metri.

Imediat după producerea accidentului a fost declanșată o amplă intervenție de căutare și salvare. Eforturile echipelor de salvare au fost sprijinite și de localnici, care au intervenit cu mai multe ambarcațiuni particulare.

Toate cele 14 persoane aflate la bordul ambarcațiunii au fost recuperate din apă, patru dintre acestea - inclusiv un copil - fiind declarate decedate de către echipajele medicale sosite la fața locului.

