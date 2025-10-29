MApN recunoaște că a fost informat de decizia privind redimensionarea trupelor americane din țara noastră. Câți militari vor mai lăsa SUA în România

MApN recunoaște că a fost informat de decizia privind redimensionarea trupelor americane din țara noastră. Câți militari vor mai lăsa SUA în România
Militari americani la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu - FOTO Department of Defense, arhivă

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o parte a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, inclusiv unități staționate la Mihail Kogălniceanu, își vor înceta rotațiile în Europa, ca parte a reevaluării posturii globale a forțelor SUA. Decizia survine pe fondul noilor priorități ale administrației americane și consolidării prezenței NATO în regiune. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne însă dislocați în România, menținând angajamentul strategic al Statelor Unite pentru securitatea regională.

După ce informația a apărut în presă, Ministerul Apărării Naționale recunoaște oficial printr-un comunicat că a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane.

"Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american.

Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune", se arată în comunicat.

MApN transmite că decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională.

