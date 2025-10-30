Franţa susține România după retragerea anunțată a militarilor americani. "Rămânem la numărul deja stabilit în cadrul Alianţei" VIDEO/FOTO

Catherine Vautrin, ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, a declarat joi, 30 octombrie, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că Franţa va rămâne în România cu numărul de militari deja stabilit în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, arătând că acesta a fost mărit în ultima perioadă.

Catherine Vautrin a fost întrebată de jurnalişti dacă Franţa îşi va mări numărul de militari prezenţi în România.

"Într-adevăr, a fost mărit numărul militarilor care sunt în România. Franţa rămâne la numărul deja stabilit în cadrul Alianţei", a precizat oficialul francez.

Ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, a avut joi o întrevedere cu ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a sosit la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, alături de ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, care se află în vizită în România. pic.twitter.com/QXYGF3zbId — Radio Cluj (@Radio_Cluj) October 30, 2025

Şi ministrul Moşteanu a fost întrebat dacă discută venirea unor forţe militare europene pentru a fi înlocuiţi militarii americani care vor părăsi România.

Ads

"Strategia de apărare la nivel NATO este un lucru care se adaptează în mod continuu în funcţie de noile realităţi. Aceste trupe rotaţionale care au venit din Statele Unite, de la partenerii americani, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, în Europa, au fost extraordinar de binevenite. Până la acest moment, au trecut trei ani şi jumătate de atunci, partenerii americani au văzut că Europa a înţeles că trebuie să investească în armata fiecărei ţări europene, în dotarea fiecărei ţări europene şi că este acum mult mai pregătită pentru a se apăra singură. (...)

Este parte dintr-o strategie globală pe care Statele Unite a decis-o pentru a se concentra mai mult cu eforturile militare către Indo-Pacific, luând act că Europa s-a aşezat mai bine pe picioare din punct de vedere militar. De aici încolo suntem în continuă discuţie cu toţi aliaţii, şi americani, şi europeni, avem o cooperare foarte, foarte bună atât cu Statele Unite, cât şi cu Franţa, care, aşa cum spunea şi doamna ministru, este naţiune cadru şi, iată, are în permanenţă peste 1.300 de soldaţi în România şi acum, chiar în timp ce vorbim, sunt peste 3.000 de soldaţi francezi", a răspuns ministrul Moşteanu.

Ads

Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională, a anunţat miercuri ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari.

The defense of Europe's eastern flank IS and WILL REMAIN "robust," despite the announced reduction in the number of American soldiers stationed in Romania, a member of 🇫Defense Minister Catherine Vautrin's entourage told AFP. pic.twitter.com/u67IIspkSd — Ovidiu Muca (@OvidiuMuca) October 30, 2025

Ads