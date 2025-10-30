Franţa susține România după retragerea anunțată a militarilor americani. "Rămânem la numărul deja stabilit în cadrul Alianţei" VIDEO/FOTO

Autor: Adrian Zia
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 17:12
81 citiri
Franţa susține România după retragerea anunțată a militarilor americani. "Rămânem la numărul deja stabilit în cadrul Alianţei" VIDEO/FOTO
Franţa susține România după retragerea anunțată a militarilor americani FOTO X/@OvidiuMuca

Catherine Vautrin, ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, a declarat joi, 30 octombrie, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că Franţa va rămâne în România cu numărul de militari deja stabilit în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, arătând că acesta a fost mărit în ultima perioadă.

Catherine Vautrin a fost întrebată de jurnalişti dacă Franţa îşi va mări numărul de militari prezenţi în România.

"Într-adevăr, a fost mărit numărul militarilor care sunt în România. Franţa rămâne la numărul deja stabilit în cadrul Alianţei", a precizat oficialul francez.

Ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, a avut joi o întrevedere cu ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu.

Şi ministrul Moşteanu a fost întrebat dacă discută venirea unor forţe militare europene pentru a fi înlocuiţi militarii americani care vor părăsi România.

"Strategia de apărare la nivel NATO este un lucru care se adaptează în mod continuu în funcţie de noile realităţi. Aceste trupe rotaţionale care au venit din Statele Unite, de la partenerii americani, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, în Europa, au fost extraordinar de binevenite. Până la acest moment, au trecut trei ani şi jumătate de atunci, partenerii americani au văzut că Europa a înţeles că trebuie să investească în armata fiecărei ţări europene, în dotarea fiecărei ţări europene şi că este acum mult mai pregătită pentru a se apăra singură. (...)

Este parte dintr-o strategie globală pe care Statele Unite a decis-o pentru a se concentra mai mult cu eforturile militare către Indo-Pacific, luând act că Europa s-a aşezat mai bine pe picioare din punct de vedere militar. De aici încolo suntem în continuă discuţie cu toţi aliaţii, şi americani, şi europeni, avem o cooperare foarte, foarte bună atât cu Statele Unite, cât şi cu Franţa, care, aşa cum spunea şi doamna ministru, este naţiune cadru şi, iată, are în permanenţă peste 1.300 de soldaţi în România şi acum, chiar în timp ce vorbim, sunt peste 3.000 de soldaţi francezi", a răspuns ministrul Moşteanu.

Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională, a anunţat miercuri ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari.

SUA retrag trupe americane din România
Franţa susține România după retragerea anunțată a militarilor americani. "Rămânem la numărul deja stabilit în cadrul Alianţei" VIDEO/FOTO
17:12 - Franţa susține România după retragerea anunțată a militarilor americani. "Rămânem la numărul deja stabilit în cadrul Alianţei" VIDEO/FOTO
Catherine Vautrin, ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, a declarat joi, 30 octombrie, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că Franţa va rămâne în România...
Premierul Bolojan nu are intenția să vină în Parlament, pentru a da explicații despre reducerea numărului de militari americani SURSE
16:44 - Premierul Bolojan nu are intenția să vină în Parlament, pentru a da explicații despre reducerea numărului de militari americani SURSE
Premierul Ilie Bolojan nu ar avea intenția să se prezinte în fața Parlamentului, pentru a prezenta situația legată de reducerea numărului de militari americani din România, afirmă surse...
Ionuț Moșteanu revine cu precizări: „Nu e vorba de o retragere a trupelor SUA, ci de o redimensionare a lor”
14:23 - Ionuț Moșteanu revine cu precizări: „Nu e vorba de o retragere a trupelor SUA, ci de o redimensionare a lor”
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a explicat joi, 30 octombrie, că nu e vorba de o retragere a trupelor SUA, ci de o redimensionare a lor, referindu-se la recenta decizia a Statelor Unite cu...
Statele Unite mențin prezența militară în Polonia, în ciuda reducerii efectivelor din România. Garanții primite de la Washington: ”Suntem diferiți de unii dintre aliații noștri”
13:51 - Statele Unite mențin prezența militară în Polonia, în ciuda reducerii efectivelor din România. Garanții primite de la Washington: ”Suntem diferiți de unii dintre aliații noștri”
Polonia a primit confirmarea că Statele Unite nu își vor reduce prezența militară pe teritoriul său, a declarat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Această garanție vine...
Călin Georgescu despre retragerea trupelor americane: "Agresiunea manifestată față de administrația Trump de către un oficial român de rang înalt nu a trecut neobservată la Washington"
12:37 - Călin Georgescu despre retragerea trupelor americane: "Agresiunea manifestată față de administrația Trump de către un oficial român de rang înalt nu a trecut neobservată la Washington"
Călin Georgescu a fost prezent joi, 30 octombrie, la Tribunalul București, unde s-a judecat contestația depusă de acesta împotriva măsurii controlului judiciar. Fostul candidat a făcut mai...
Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA la București, critică retragerea trupelor din România: ”Semnal de slăbiciune la Moscova”
11:08 - Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA la București, critică retragerea trupelor din România: ”Semnal de slăbiciune la Moscova”
Decizia administrației Trump de a retrage trupele americane din România – unul dintre cei mai importanți aliați NATO de pe flancul estic – provoacă indignare la Washington și neliniște...
Ciprian Ciucu îl acuză pe Sorin Grindeanu că știa dinainte că trupele americane se vor retrage. "Stăm tot timpul cu grija că nu știm cine mai atacă, AUR, PSD"
Ieri, 23:24 - Ciprian Ciucu îl acuză pe Sorin Grindeanu că știa dinainte că trupele americane se vor retrage. "Stăm tot timpul cu grija că nu știm cine mai atacă, AUR, PSD"
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit la atac, miercuri seară, 29 octombrie, trăgând-ul la răspundere pe premierul Bolojan pentru tăcerea în privința retragerii trupelor...
Reacția Franței după anunțul retragerii militarilor americani din România: "Colaborăm cu Statele Unite pentru a ne asigura că apărarea flancului estic va rămâne robustă"
Ieri, 23:02 - Reacția Franței după anunțul retragerii militarilor americani din România: "Colaborăm cu Statele Unite pentru a ne asigura că apărarea flancului estic va rămâne robustă"
Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în ciuda reducerii anunţate a numărului de soldaţi americani în România, a declarat pentru AFP un membru al anturajului noului...
România pierde unitatea americană care a băgat frica în naziști când Rusia amenință mai mult ca niciodată Europa. „Un eșec al politicii externe și de securitate”
Ieri, 21:43 - România pierde unitatea americană care a băgat frica în naziști când Rusia amenință mai mult ca niciodată Europa. „Un eșec al politicii externe și de securitate”
Analistul politic și consultantul George Rîpă, CEO al Right Politics, consideră că decizia Statelor Unite de a retrage aproape 1.000 de militari din România reprezintă un semnal clar al...
Rareș Bogdan știe de ce pleacă militarii americani din România: „Trebuie explicat de urgență românilor!”
Ieri, 20:45 - Rareș Bogdan știe de ce pleacă militarii americani din România: „Trebuie explicat de urgență românilor!”
Motivul retragerii de soldați americani din România are o explicație ce trebuie diseminată cetățenilor, cât mai rapid, este ferm convins Rareș Bogdan. „Decizia mutării a 800 de...
"Să nu urmeze alte reduceri". Avertismentul unui fost şef de Stat Major al Armatei Române: "Ce s-a întâmplat astăzi ar trebui să ne trezească!"
Ieri, 19:37 - "Să nu urmeze alte reduceri". Avertismentul unui fost şef de Stat Major al Armatei Române: "Ce s-a întâmplat astăzi ar trebui să ne trezească!"
Sute de soldați americani vor fi retrași din România. SUA a informat deja aliații occidentali în legătură cu relocarea trupelor din țara noastră Autorităţile de la Bucureşti ar...
Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România
Ieri, 19:14 - Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România
Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România, hotărâre asumată de Pentagon. Opozanții sunt doi congresmani republicani, care au...
Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
Ieri, 18:56 - Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
Adrian Năstase a reacționat, după ce SUA anunțat retragerea trupelor de pe teritoriul României. În opinia fostului premier, este momentul ca țara noastră să întărească relația cu...
George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!”. Pariul liderului AUR
Ieri, 18:12 - George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!”. Pariul liderului AUR
George Simion a oferit prima reacție, pe Facebook, după ce americanii au anunțat retragerea României. Liderul AUR se aștepta ca nefericitul eveniment să se întâmple. Fostul candidat la...
Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”
Ieri, 17:45 - Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”
Ștefan Popescu a realizat o analiză acidă după ce americanii au anunțat retragerea trupelor de pe teritoriul României. Diplomații români nu au fost în stare să cultive o relație solidă...
Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”
Ieri, 17:24 - Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”
Ștefan Dănilă, general în rezervă, fost şef al Statului Major General al Armatei Române, a lansat un avertisment pentru Guvernul Bolojan. Decizia americanilor este, de fapt, „un mesaj...
Americanii confirmă că retrag soldați din România, dar susțin că este o veste bună: "Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată"
Ieri, 16:53 - Americanii confirmă că retrag soldați din România, dar susțin că este o veste bună: "Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată"
Statele Unite vor retrage o parte din trupele dislocate în România, în cadrul unei revizuiri strategice a prezenței militare globale. Măsura, care ar putea afecta până la un batalion din...
S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
Ieri, 15:39 - S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, consideră că perioada de graţie pentru actuala guvernare, instalată după alegerile parlamentare şi...
#militari francezi nato, #Catherine Vautrin, #ionut mosteanu ministrul apararii, #retragere trupe sua romania , #retragere trupe SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a donat 2.000.000 Euro, apoi a fost interzis! Anuntul Patriarhiei: "Au atras atentia in mod repetat"
ObservatorNews.ro
Deputat UDMR, discurs halucinant in Parlament. A cerut autonomia Tinutului Secuiesc: Nu noi trebuie sa plecam
DigiSport.ro
Doar 4 cuvinte: cum si-a numit Victor Piturca sotia, pe care a inselat-o timp de 16 ani

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Franţa susține România după retragerea anunțată a militarilor americani. "Rămânem la numărul deja stabilit în cadrul Alianţei" VIDEO/FOTO
  2. Emmanuel Macron, în cădere liberă în preferințele francezilor. Ce alt președinte a mai înregistrat o cotă de încredere la fel de scăzută în sondaje
  3. Polonia amâna redeschiderea granițelor cu Belarus. Semn de solidaritate cu Lituania, care a fost ținta unor acțiuni de intimidare ale Minskului
  4. Hamas predă Israelului rămăşiţele a doi deţinuţi. Anunțul vine după reluarea armistițiului din Gaza
  5. Bill Gates spune că ne aflăm într-o bulă AI. „Pot fi pierderi pe termen scurt, dar impactul general al inteligenței artificiale va fi uriaș”
  6. Cum și-au folosit doi români din Marea Britanie copiii pentru a fura din magazine. „Este de-a dreptul rușinos”
  7. Atenție, șoferi! Podul Giurgiu-Ruse se închide complet pe 4 noiembrie pentru lucrări. Când se reia circulația
  8. CTP avertizează că Oana Gheorghiu e un risc de securitate, dar pentru PSD. "Nu ai de unde s-o apuci ca s-o compromiți, cu toate că Frăția Șobolanilor va încerca"
  9. Român plecat la muncă în Belgia, dat dispărut de familie. Nu a mai putut fi contactat din septembrie
  10. Când vor fi virate pensiile în noiembrie. Anunț pentru vârstnicii care nu sunt găsiți acasă de angajații Poștei Române