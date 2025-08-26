Trupe din Republica Moldova, antrenament cu militari români în Covasna. Care a fost scopul exerciţiului comun FOTO

Militarii români şi cei din Republica Moldova au desfășurat, în ultimele zile, un antrenament comun în poligonul Păiș, din apropiere de Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, a anunțat Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat postat pe Facebook.

"În această perioadă, în poligonul Păiș, un detașament de militari din cadrul Batalionului 811 Infanterie "Dej" România a desfășurat un program de instruire în comun cu militari din cadrul Armatei Republicii Moldova", se arată în comunicat.

Instruirea multinațională a dragonilor transilvani s-a materializat prin pregătirea și executarea exercițiilor de antrenament în teren, împreună cu militari din Republica Moldova, în scopul perfecționării tehnicilor, tacticilor și procedurilor de pregătire și executare a unei misiuni, mai anunță MApN.

Exercițiile comune fac parte din cooperarea militară bilaterală România-Republica Moldova și contribuie la creșterea nivelului de interoperabilitate între forțele armate ale celor două state.

Ads