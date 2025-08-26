Trupe din Republica Moldova, antrenament cu militari români în Covasna. Care a fost scopul exerciţiului comun FOTO

Autor: Adrian Zia
Marti, 26 August 2025, ora 17:57
176 citiri
Trupe din Republica Moldova, antrenament cu militari români în Covasna. Care a fost scopul exerciţiului comun FOTO
Trupe din Republica Moldova, antrenament cu militari români în Covasna FOTO Facebook/MApN, Oros Petruța

Militarii români şi cei din Republica Moldova au desfășurat, în ultimele zile, un antrenament comun în poligonul Păiș, din apropiere de Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, a anunțat Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat postat pe Facebook.

"În această perioadă, în poligonul Păiș, un detașament de militari din cadrul Batalionului 811 Infanterie "Dej" România a desfășurat un program de instruire în comun cu militari din cadrul Armatei Republicii Moldova", se arată în comunicat.

Instruirea multinațională a dragonilor transilvani s-a materializat prin pregătirea și executarea exercițiilor de antrenament în teren, împreună cu militari din Republica Moldova, în scopul perfecționării tehnicilor, tacticilor și procedurilor de pregătire și executare a unei misiuni, mai anunță MApN.

Exercițiile comune fac parte din cooperarea militară bilaterală România-Republica Moldova și contribuie la creșterea nivelului de interoperabilitate între forțele armate ale celor două state.

România și Ucraina vor colabora la dezvoltarea unor produse militare. Ministrul Apărării spune că țara noastră „va fi parte a reconstrucției”
România și Ucraina vor colabora la dezvoltarea unor produse militare. Ministrul Apărării spune că țara noastră „va fi parte a reconstrucției”
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România și Ucraina vor colabora la dezvoltarea unor produse militare, iar companiile românești se vor implica în...
Reprezentantul României pentru reconstrucția Ucrainei a fost la Kiev, alături de ministrul Apărării. România și Ucraina vor coopera în industria de armament
Reprezentantul României pentru reconstrucția Ucrainei a fost la Kiev, alături de ministrul Apărării. România și Ucraina vor coopera în industria de armament
Vicepremierul Ionuț Moșteanu - ministru al Apărării Naționale, și reprezentantul special al României pentru reconstrucția Ucrainei, Mihai Jurca, au fost împreună la Kiev, cu prilejul...
#militari republica moldova, #MApN, #antrenament comun militari romania moldova , #mapn
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
Digi24.ro
Un roman si-a uitat sotia intr-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reactionat femeia
DigiSport.ro
Alex Baluta prinde transferul carierei! Va fi coleg cu Heung-min Son si Hugo Lloris

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Marea Britanie vrea să primească 40 de studenți din Fâșia Gaza, pentru a-i ajuta să-și continue studiile. Au însă nevoie de un acord din partea Israelului
  2. Trupe din Republica Moldova, antrenament cu militari români în Covasna. Care a fost scopul exerciţiului comun FOTO
  3. Captură impresionantă a polițiștilor de la Crimă Organizată Vrancea. Bancnote contrafăcute în valoare de peste 4 milioane de euro descoperite în urma unor controale la unități comerciale
  4. Fostul candidat la Președinția României acuzat de corupere de minori este cercetat sub control judiciar - SURSE
  5. Palatul Élysée răspunde acuzațiilor privind presupuse „aplauze plătite” pentru Macron la parada de 14 iulie
  6. Încă un cetățean turc cercetat după focurile de armă trase în centrul vechi al Capitalei. Bărbatul ar fi complicele principalului suspect
  7. O nouă dronă a fost găsită prăbușită și explodată într-o țară NATO. Din primele informații, nu este rusească, ci ucraineană
  8. Încă două milioane de ruși vor trebui să moară pentru ca Putin să-și salveze reputația în Ucraina. Cifrele îngrozitoare ale unui război fără sfârșit
  9. Un muncitor care lucra pe șantierul Autostrăzii A7 a decedat. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă
  10. Nemulțumirea unui general român, în contextul negocierilor de pace: „Noi nu beneficiem de nimic, de pe urma sprijinului acordat Ucrainei”