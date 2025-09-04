Trimite România trupe de menținere a păcii în Ucraina dacă se încheie războiul? Anunțul făcut de președintele României

Autor: Adrian Zia
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 20:21
384 citiri
Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook/Administrația Prezidențială a României

Nicuşor Dan a afirmat joi, 4 septembrie, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operaţiunile de menţinere a păcii atunci când condiţiile pentru pace vor fi îndeplinite.

"Multe din ţările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeaşi decizie pe care o avem şi noi - de a nu trimite oameni în Ucraina după o eventuală pace sau o eventuală încetare a focului. În schimb, vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operaţiunile de menţinere a păcii. Numai că pentru asta trebuie să ajungem la pace sau măcar la încetarea focului", a spus şeful statului la Antena 1.

El a amintit de momentul în care lideri europeni l-au însoţit pe preşedintele Volodimir Zelenski la întâlnirea cu preşedintele american Donald Trump, la Washington.

"Era un oarecare optimism că Rusia, în faţa acestui angajament diplomatic, ar putea să vină repede la discuţii. Eu mi-am manifestat pesimismul care iată că se confirmă în momentul ăsta. Rusia nu şi-a dorit niciodată pacea în Ucraina", a spus Nicuşor Dan.

Preşedintele a subliniat importanţa SUA în ceea ce priveşte gestionarea conflictului.

"Mi-aş dori ca Statele Unite să fie implicate inclusiv pe partea de sancţiuni, pentru că sancţiunile pe care le pot dispune Statele Unite către Rusia pot să fie foarte consistente şi foarte constrângătoare pentru Rusia. Cam ăsta e momentul la care noi ne aflăm acum", a arătat Nicuşor Dan.

