Reprezentanții Ministerului Apărării din Ucraina a publicat un clip video cu o brigadă de tancuri rusești care atacă din mers un monument istoric.

Rușii s-ar fi speriat de monumentul ridicat în formă de tanc, în memoria soldaților afgani, și au început să tragă în el.

Russian occupants in Bucha engaged in a battle with a monument to Afghan soldiers pic.twitter.com/tVnhykOgLT