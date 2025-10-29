Cine ne apără dacă pleacă americanii. În România se află mii de soldați NATO din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 14:30
Alături de Armata Română sunt circa 3.500 de soldați NATO și tehnică de luptă NATO / FOTO: Grupul de Luptă NATO al Forțelor Terestre Avansate, condus de Franța și desfășurat în România
Reducerea numărului de militari americani din România reprezintă un șoc pentru imaginea securității naționale, însă țara noastră rămâne puternic susținută de forțe străine, cu peste 3.500 de militari din state europene în structuri NATO multinaționale, pregătiți să intervină în orice situație reală de luptă.
În cadrul Grupului de Luptă Multinațional din România, având Franța ca națiune-cadru, participă militari din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg.
„În cadrul exercițiului Dacian Fall 25, Grupul de Luptă este temporar ridicat la nivel brigadă; așadar, contingentul francez este format din aproximativ 2.400 de militari, la care se adaugă aproximativ 300 de militari belgieni, 200 de militari spanioli și o grupă aparținând armatei luxemburgheze. Comandamentul francez dispune, de asemenea, de un punct de comandă înaintat în București, care coordonează activitățile de planificare și conducere a operațiunilor”, a transmis, pentru TechRider, Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), aflat în România, al NATO.
Generalul de brigadă Loï Girard, fost locțiitor al comandantului HQ MND-SE, a declarat în vară că forțele franceze nu sunt aici doar pentru a se antrena, ci sunt pregătite să intervină oricând într-o situație reală de luptă.
„Unitățile franceze sunt pregătite și antrenate pentru a interveni în orice moment. Ele nu vin aici doar pentru a se antrena, ci sunt desfășurate într-un context operațional real”, a spus el.
Totodată, în cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est de la Craiova, se află contingente din Polonia, cu peste 200 de militari, Portugalia, cu aproximativ 200 de militari, și un pluton din Macedonia de Nord.
Aceste unități folosesc tehnică militară avansată. Exemple sunt tancurile principale de luptă Leclerc, obuzierele autopropulsate CAESAR, sisteme de apărare antiaeriană SAMP/T, mașini de luptă pentru infanterie VBCI, transportoare blindate de trupe Piranha, vehicule 4×4 VAMTAC sau lansatoare multiple de rachete.
Totodată, în misiunile de poliție aeriană făcute pe teritoriul României au fost sau sunt folosite, de către aliații europeni, aeronave precum Eurofighter Typhoon sau F/A-18 Hornet.
