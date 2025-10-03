Primii rezerviști voluntari vor fi luați în armată, conform noii legi, în anul 2026, anunță ministrul Moșteanu. Care sunt condițiile și ce le propune conducerea MApN

Prima serie de rezerviști voluntari va începe instrucția, conform noii Legi de pregătire a populației pentru apărare, în anul 2026, a anunțat ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

Ministrul a precizat, într-o emisiune la postul Digi 24, în seara de 2 octombrie 2025, că această lege are ca scop „întinerirea rezervei Armatei Române”.

Dorința ministrului Moșteanu ar fi ca voluntarii care vor fi cei mai buni în această perioadă de pregătire să accepte să rămână angajați în armată, ca militari profesioniști.

Programul este destinat tinerilor între 18 și 35 de ani. Voluntarii vor fi acceptați în urma unor teste medicale, psihologice şi de pregătire fizică.

Candidații la acest program nu sunt obligați să fi absolvit examenul de Bacalaureat.

Capacitatea de instruire pentru acești voluntari ar fi de 10.000 de militari pe an, a precizat ministrul Apărării.

"Din discuțiile mele de până acum cu colegii din armată, o capacitate maximă ar fi de 10.000 pe an. Eu zic să începem la anul cu o capacitate mai restrânsă, să învățăm niște lucruri și noi cu toții. Din 2007 nu se mai face armata obligatorie. După primele cicluri, vom avea niște învățăminte, iar 2027 va fi un an în care vom intra cu forță”, a explicat ministrul Apărării.

Ads