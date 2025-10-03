Primii rezerviști voluntari vor fi luați în armată, conform noii legi, în anul 2026, anunță ministrul Moșteanu. Care sunt condițiile și ce le propune conducerea MApN

Autor: Mihai Diac
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 00:06
274 citiri
Primii rezerviști voluntari vor fi luați în armată, conform noii legi, în anul 2026, anunță ministrul Moșteanu. Care sunt condițiile și ce le propune conducerea MApN
Soldați români - Foto: Facebook/Ministerul Apararii Nationale

Prima serie de rezerviști voluntari va începe instrucția, conform noii Legi de pregătire a populației pentru apărare, în anul 2026, a anunțat ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

Ministrul a precizat, într-o emisiune la postul Digi 24, în seara de 2 octombrie 2025, că această lege are ca scop „întinerirea rezervei Armatei Române”.

Dorința ministrului Moșteanu ar fi ca voluntarii care vor fi cei mai buni în această perioadă de pregătire să accepte să rămână angajați în armată, ca militari profesioniști.

Programul este destinat tinerilor între 18 și 35 de ani. Voluntarii vor fi acceptați în urma unor teste medicale, psihologice şi de pregătire fizică.

Candidații la acest program nu sunt obligați să fi absolvit examenul de Bacalaureat.

Capacitatea de instruire pentru acești voluntari ar fi de 10.000 de militari pe an, a precizat ministrul Apărării.

"Din discuțiile mele de până acum cu colegii din armată, o capacitate maximă ar fi de 10.000 pe an. Eu zic să începem la anul cu o capacitate mai restrânsă, să învățăm niște lucruri și noi cu toții. Din 2007 nu se mai face armata obligatorie. După primele cicluri, vom avea niște învățăminte, iar 2027 va fi un an în care vom intra cu forță”, a explicat ministrul Apărării.

Guvernul României aprobă, mâine, legea serviciului militar voluntar. Cine poate fi luat în armată
Guvernul României aprobă, mâine, legea serviciului militar voluntar. Cine poate fi luat în armată
Guvernul Bolojan are înscrise pe ordinea de zi a ședinței din ziua de 2 octombrie 2025 și două proiecte de lege care sunt foarte importante pentru apărarea națională. Cele două proiecte...
Contractul pentru achiziția corvetei ușoare din Turcia va fi semnat în luna noiembrie, spune ministrul Apărării: ”Va veni şi un sistem de rachete american”
Contractul pentru achiziția corvetei ușoare din Turcia va fi semnat în luna noiembrie, spune ministrul Apărării: ”Va veni şi un sistem de rachete american”
Corveta ușoară pe care România o achiziționează din Turcia va fi rezultatul unei negocieri directe între Guvernul Bolojan și cel turc, iar contractul urmează să fie semnat în luna...
#militari voluntari, #Armata Romana, #soldati voluntari, #MApN, #Ionut Mosteanu , #mapn
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a gasit vinovatul pentru esecul cu Young Boys: "Iertati-ma pe mine"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Fara mila! Elvetienii, concluzie categorica dupa ce au vazut FCSB - Young Boys: "E clar"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mutarea Europei care presează Rusia e cu două tăișuri. Putin a pregătit planul de răzbunare, semnând un decret dur
  2. Primii rezerviști voluntari vor fi luați în armată, conform noii legi, în anul 2026, anunță ministrul Moșteanu. Care sunt condițiile și ce le propune conducerea MApN
  3. În două săptămâni, UE va prezenta planul de apărare a țărilor de pe Flancul Estic. O componentă esențială o reprezintă protecția împotriva dronelor
  4. Moșteanu, reacție dură după ce Putin a vorbit despre alegerile din România. "Este ultimul om de pe planetă care poate da lecții de democrație. El își aruncă comandanții militari pe geam"
  5. Putin acuză Franța de piraterie după ce a reținut un petrolier din "flota fantomă" a Rusiei. "A fost confiscat în ape neutre, fără nicio bază"
  6. Zona din România în care ninge abundent. Drumarii au ieșit cu utilajele. Recomandări pentru șoferi VIDEO
  7. Iohannis, executat silit de ANAF. I s-a confiscat casa din centrul Sibiului. Inspectorii au forțat ușa pentru că fostul președinte n-a vrut să predea cheile SURSE
  8. Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: "Ne pregătim pentru a descuraja ideile lui Putin, sau ale altuia ca el". Cum explică decizia pilotului român de a nu trage în drona rusească
  9. Germania nu poate doborî dronele suspecte care-i survolează teritoriul. Care este motivul?
  10. Noul manager al Spitalului de Copii din Iași ridică standardele după moartea celor 7 copii. "Această tragedie ne obligă pe toți"