O duzină de militari ucraineni au terminat primul stagiu de pregătire pentru a pilota F-16. Vor urma un nou program în Franța

Primii piloţi ucraineni instruiţi de Royal Air Force au obţinut certificarea şi îşi vor continua pregătirea în Franţa, a anunţat sâmbătă Ministerul britanic al Apărării.

O duzină de militari ucraineni urmează cursuri de pregătire a piloţilor de F-16 în Danemarca, Marea Britanie şi Statele Unite şi ar trebui să fie gata în această vară.

Danemarca urmează să livreze primul avion de fabricaţie americană promis armatei ucrainene la sfârşitul primăverii.

Piloţii ucraineni urmează să se antreneze pentru F-16 şi la o bază din România, a confirmat de curând preşedintele Klaus Iohannis.

