România oferă un nou sprijin militar pentru Ucraina și extinde capacitatea de instruire pentru militarii ucraineni

România a trimis Ucrainei, de la începerea actualului război împotriva Rusiei, 22 de pachete de sprijin militar, iar al 23-lea pachet este în curs de livrare.

Anunțul în acest sens a fost făcut de ministrul Apărării din Ucraina, Denis Șmîhal, la finalul vizitei de două zile pe care ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, au făcut-o în țara vecină, precizează Europa Liberă la data de 26 august 2025.

Ministrul Ionuț Moșteanu a explicat că informațiile privind livrările de armament sunt încadrate în categoria „secret”, însă a precizat că România a ajutat armata Ucrainei „cu muniție și echipamente, începând de la muniție de bază până la echipamente ultrasofisticate de ultimă generație, cum sunt sistemele Patriot”.

Moșteanu a mai spus că între armatele României și Ucrainei „există un dialog permanent pentru a vedea dacă putem răspunde cerințelor operaționale ale Armatei Ucrainene de pe front”. Acum, cele două țări se pregătesc pentru creșterea numărului de militari ucraineni care se instruiesc în România. Ionuț Moșteanu a dezvăluit că, pe lângă instruirea unor piloți ucraineni la Centrul european de pregătire F-16 de la Fetești, România va pregăti și militari din alte categorii de forțe.

„Pe lângă partea de echipamente și muniție, un important ajutor pe care România îl oferă Ucrainei constă în antrenarea soldaților ucraineni pe teritoriul României alături de partenerii aliați. (…) Ne referim la partea de forțe aeriene și în viitorul apropiat, foarte apropiat, vom putea să vă dăm mai multe detalii și despre alte tipuri de suport de antrenament”, a precizat ministrul român al Apărării.

Pe de altă parte, într-un mesaj postat pe Internet, ministrul Moșteanu a precizat că a purtat convorbiri și cu prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko, cu care a stabilit "dezvoltarea cooperării economice și industriale în domeniul apărării și participarea companiilor românești la reconstrucția Ucrainei".

"Reconstrucția Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor țări. Este o mare oportunitate pentru România: firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră", subliniază ministrul român al Apărării.

