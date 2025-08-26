România oferă un nou sprijin militar pentru Ucraina și extinde capacitatea de instruire pentru militarii ucraineni

Autor: Mihai Diac
Marti, 26 August 2025, ora 20:12
238 citiri
România oferă un nou sprijin militar pentru Ucraina și extinde capacitatea de instruire pentru militarii ucraineni
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu și prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko - Foto: Facebook / Ionuț Moșteanu

România a trimis Ucrainei, de la începerea actualului război împotriva Rusiei, 22 de pachete de sprijin militar, iar al 23-lea pachet este în curs de livrare.

Anunțul în acest sens a fost făcut de ministrul Apărării din Ucraina, Denis Șmîhal, la finalul vizitei de două zile pe care ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, au făcut-o în țara vecină, precizează Europa Liberă la data de 26 august 2025.

Ministrul Ionuț Moșteanu a explicat că informațiile privind livrările de armament sunt încadrate în categoria „secret”, însă a precizat că România a ajutat armata Ucrainei „cu muniție și echipamente, începând de la muniție de bază până la echipamente ultrasofisticate de ultimă generație, cum sunt sistemele Patriot”.

Moșteanu a mai spus că între armatele României și Ucrainei „există un dialog permanent pentru a vedea dacă putem răspunde cerințelor operaționale ale Armatei Ucrainene de pe front”. Acum, cele două țări se pregătesc pentru creșterea numărului de militari ucraineni care se instruiesc în România. Ionuț Moșteanu a dezvăluit că, pe lângă instruirea unor piloți ucraineni la Centrul european de pregătire F-16 de la Fetești, România va pregăti și militari din alte categorii de forțe.

„Pe lângă partea de echipamente și muniție, un important ajutor pe care România îl oferă Ucrainei constă în antrenarea soldaților ucraineni pe teritoriul României alături de partenerii aliați. (…) Ne referim la partea de forțe aeriene și în viitorul apropiat, foarte apropiat, vom putea să vă dăm mai multe detalii și despre alte tipuri de suport de antrenament”, a precizat ministrul român al Apărării.

Pe de altă parte, într-un mesaj postat pe Internet, ministrul Moșteanu a precizat că a purtat convorbiri și cu prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko, cu care a stabilit "dezvoltarea cooperării economice și industriale în domeniul apărării și participarea companiilor românești la reconstrucția Ucrainei".

"Reconstrucția Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor țări. Este o mare oportunitate pentru România: firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră", subliniază ministrul român al Apărării.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, dezminte știrile false transmise pe Internet: "Nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste" VIDEO
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, dezminte știrile false transmise pe Internet: "Nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste" VIDEO
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a atras atenția, vineri, 22 august, asupra faptului că apar o serie de știri false în spațiul public și în social-media, subliniind că "nu...
Armata Română se declară "pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina". MApN se laudă cu flote de avioane F-16 și bazele aeriene la standarde NATO
Armata Română se declară "pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina". MApN se laudă cu flote de avioane F-16 și bazele aeriene la standarde NATO
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că Armata Română "este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina", subliniind că "România este la curent și va fi parte la toate...
#Militari, #sprijin militar, #Romania Ucraina, #armata, #MApN, #Ionut Mosteanu, #mihai jurca, #gheorghita vlad, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sarut la prima intalnire?". Emma Raducanu si Carlos Alcaraz au izbucnit in ras si au dat raspunsuri complet diferite
ObservatorNews.ro
A vizitat toate tarile lumii timp de 20 de ani, apoi si-a gasit casa. Orasul in care a decis sa traiasca
Adevarul.ro
Sotiile, amantele si rudele sefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeana le pregateste o lovitura dureroasa
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Culisele summit-ului din Alaska. Trump și Putin pregătesc o „pace energetică” în care Ucraina e moneda de schimb?
  2. Rusia se retrage oficial din tratatul european împotriva torturii. De ce este doar simbolică această măsură
  3. România oferă un nou sprijin militar pentru Ucraina și extinde capacitatea de instruire pentru militarii ucraineni
  4. Partidul lui Viktor Orban, indignat că primarul Budapestei a iluminat un pod peste Dunăre în culorile drapelului Ucrainei, de ziua națională a acesteia
  5. Ucraina a recunoscut în premieră că trupele ruse au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk. "Luptele continuă în prezent"
  6. "E de porc să te agăți de beneficii de lux în timp ce țara vrea să-și păstreze echilibrul bugetar". Atac nemilos la ASF, ANCOM și ANRE al șefului Comisiei IT din Camera Deputaților
  7. Incident armat într-o zonă izolată. Doi polițiști au fost împușcați mortal, al treilea este grav rănit. Atacatorul încă nu a fost capturat VIDEO
  8. Negocieri secrete între americani și ruși. Cum a încercat Washingtonul să convingă Moscova să facă pace în Ucraina. Ofertele trimise lui Putin
  9. Ce se întâmplă cu programul Visa Waiver pentru România. Anunțul făcut de Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe. "S-au întâmplat câteva lucruri"
  10. Marea Britanie vrea să primească 40 de studenți din Fâșia Gaza, pentru a-i ajuta să-și continue studiile. Au însă nevoie de un acord din partea Israelului

Ultimele emisiuni

Acum 39 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...