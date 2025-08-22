Millie Bobby Brown, actrița din Stranger Things, și Jake Bongiovi au adoptat o fetiță

Millie Bobby Brown a anunțat că ea și soțul ei, Jake Bongiovi, au adoptat o fetiță, scrie BBC.

Vedeta în vârstă de 21 de ani din "Stranger Things" și "Enola Holmes" a publicat un mesaj pe Instagram în care spunea: "În această vară, am primit-o pe micuța noastră fetiță prin adopție".

"Suntem extrem de încântați să începem acest frumos nou capitol al vieții de părinți, în liniște și intimitate".

Mesajul se încheie: "Și apoi am devenit trei. Cu dragoste, Millie și Jake Bongiovi". Cuplul nu a dezvăluit numele noii membre a familiei, dar a inclus o imagine cu o salcie în postare.

Vestea vine la 15 luni după ce actrița s-a căsătorit cu Bongiovi, fiul în vârstă de 23 de ani al cântărețului Jon Bon Jovi. Brown avea 20 de ani la momentul respectiv.

Ads

Acest lucru nu era în contradicție cu părinții cuplului, care s-au căsătorit "foarte tineri", a spus Brown gazdei podcastului Call Her Daddy, Alex Cooper.

"Am avut modele de urmat cu adevărat grozave. Nu vedeam nicio diferență", a adăugat ea.

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun și s-au apropiat după ce actrița l-a sunat pe actualul ei soț. Acum locuiesc la o fermă, împreună cu multe animale.

Brown este afiliată unui centru de salvare a câinilor numit Joey's Friends și a declarat pentru Vogue că a salvat peste 230 de câini.

La un moment dat, ea îngrijea personal 23 de câini, potrivit unui interviu acordat în cadrul emisiunii "The Drew Barrymore Show".

La sfârșitul anului trecut, ea a terminat filmările pentru ultimul sezon al serialului "Stranger Things", unul dintre cele mai populare din istoria Netflix.

Drama supranaturală i-a adus lui Brown succesul la vârsta de 12 ani și se va încheia odată cu lansarea sezonului cinci, la sfârșitul acestui an.

În iunie, ea a terminat filmările pentru al treilea film "Enola Holmes" și a jucat, de asemenea, în "Damsel" și "The Electric State" de pe Netflix, precum și în două filme "Godzilla".

Ads