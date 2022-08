Momentul în care o mină spulberă turiștii aflați pe litoralul din Odesa. Trei morți și doi răniți. ”Războiul are regulile lui” VIDEO

O mină de război a explodat pe o plajă din Zatoka, în regiunea Odesa. În urma exploziei, trei oameni au murit şi alţi doi au fost răniţi.

Incidentul a fost confirmat pe Telegram de către Serghei Bratchuk, purtătorul de cuvânt al Administrației militare din regiunea Odesa. Acesta le-a reamintit localnicilor despre interdicția de a merge pe plajele din zonă, pe coastă și să înoate în mare și în lacuri de acumulare.

Consiliul municipal din Odesa a explicat ulterior cum a avut loc tragedia.

„Potrivit informațiilor preliminare, un grup de bărbați erau la odihnă, care a inclus înotul în apropierea uneia dintre plaje, ignorând restricțiile anunțate privind vizitarea coastei și înotul în apele de coastă, precum și ignorarea semnelor de avertizare a timpului liber. În timp ce înotau, două persoane au fost ucise pe loc, iar o alta a fost rănită în momentul în care un dispozitiv exploziv necunoscut a fost detonat”.

The explosion of the Ukrainian small sea mine at Zatoka of the Odessa region, as a result of which two people were killed and two were injured, got into the video pic.twitter.com/VK2gT4Qb8D