Panică la malul mării. O mină marină de contact a fost descoperită pe plajă la Vadu

Autor: Grigore Dobritoiu
Duminica, 31 August 2025, ora 22:20
399 citiri
Mina marina Vadu FOTO: News.ro

Dispozitivul explozibil a fost descoperit, duminică, 31 august, pe plajă la Vadu, fiind neutralizat de pirotehniști. Mina marină a fost transportată la Poligonul Capul Midia pentru a fi detonată în siguranță.

”Printr-un apel la Serviciul unic 112, a fost semnalată, duminică, 31 august, prezenţa unui corp metalic suspect, de formă sferică, pe plaja de la Vadu. Conform procedurilor pentru astfel de situaţii, angajaţii Ministerului Afacerilor Interne au securizat zona, iar scafandrii militari EOD au fost alertaţi, ajungând la faţa locului în jurul orei 19.15”, a transmis, duminică seară, Ministerul Apărării.

Sursa citată a precizat că s-a constatat că a fost vorba despre o mină marină de contact.

Aceasta a fost transportată cu o autoutilitară militară specială în Poligonul Capu Midia, unde a fost neutralizată prin distrugere în jurul orei 20.30.

#mina marina, #mare, #vadu, #Constanta , #stiri sociale
