Minciunile Kremlinului: ”Bombele” de pe plaja din Svestopol au fost resturi ale rachetelor antiaeriene ale rușilor VIDEO/FOTO

Resturile unei rachete găsite pe plajă din Sevastopol, unde a avut loc un incident sângeros, indică faptul că a fost vorba de rachete rusești, scrie publicația germană BILD.

„Epava rachetelor de pe plaja din Sevastopol vorbește despre activitatea sistemului rus de apărare aeriană”, se arată în articol.

Incidentul a avut loc pe 23 iunie, iar rachetele au căzut pe plaja Uchkiivka din Sevastopol, în peninsula Crimeea, în timpul unei alerte aeriene. Patru persoane au murit, peste 150 au fost rănite.

Partea rusă a anunțat un atac ucrainean cu rachete americane ATACMS. Una dintre ele a fost doborât de o rachetă antiaeriană rusească peste plajă, iar resturile au căzut peste turiști.

Mai târziu, Rusia a spus că Ucraina a atacat în mod deliberat plaja plină cu ruși.

"Potrivit experților, acest lucru este puțin probabil. Epava găsită pe plajă este similară cu rachetele antiaeriene "Tor" ale rușilor", scrie BILD.

Amintim că pe 24 iunie, analiștii ISW au remarcat că Rusia își plasează intenționat instalațiile militare în apropierea zonelor civile din Crimeea.

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că decizia de a închide sezonul de plajă în Crimeea nu a fost încă luată.

💥 Russian 9M330 air defense missile detonated midair with debris falling all over a beach near Sevastopol in occupied Crimea, killing several occupiers.

9M330 has a range of just 12km and is programmed to self-destruct if it loses the target. No evidence of ATACMS interception. https://t.co/3P1rSp0gMX pic.twitter.com/IOhMzY0o34