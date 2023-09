Lucian Mîndruță râde de Olivia Steer, după ultima teorie lansată. Ce spune despre fosta lui colegă de la Pro Tv

Olivia Steer a inflamat din nou mediul online cu o teorie conspiraționistă, conform căreia dîrele de fum lăsate de avioane împrăștie de fapt substanțe care provoacă greață, stîri d evomă și dureri de cap.

Lucian Mîndruță, fost coleg de trust la Pro TV cu Olivia Steer și soțul acesteia Andi Moisesecu, n-a digerat afirmațiile acesteia și a ironizat-o pe facebook:

"În fiecare dimineață de luni ma întreb dacă și Oliviei Steer îi e la fel de greu să se apuce de treabă.

Si dupa aia mă apucă un pic de compasiune: pai eu știu ce am de făcut. Ea în schimb trebuie să se chinuie să găsească un pericol, o spaimă, o plantă, o consporatie noua până la prânz măcar, că asteapta publicul…"

El a revenit ulterior cu o altă postare, tot ironică:

"Vă imaginati cat ar costa biletul ala de 29.99 de la Bucuresti la Luton daca avionul n-ar trebui sa dea cu chimicale?

Practic, ar fi posibil sa ne plateasca sa zburam de colo-colo!

DAR NU SE VREA.

(nu-mi vine sa cred ca trebuie sa explic, dar aceasta postare e un pamflet)"

Olivia Steer a scris ieri pe rețelele sociale:

„Și eu mi-am pus problema că dârele albe din urma avioanelor ar fi fum de motor. Poate că am și crezut, până am filmat o astfel de aeronavă, aflată în zbor, care brusc n-a mai emis “fum” de “motor”, ba chiar și-a continuat drumul drept, cam jumătate de cer, pînă cînd, ca la un semn, a început iar să împroaște o dîră groasă și lătăreață, ca o pîclă. Deci nu era “fum de motor”, ci cu totul altceva. Ce? Nu știu. Apoi, am observat că astfel de dîre apar NUMAI deasupra aglomerărilor urbane, deasupra pîrtiilor de ski sau deasupra litoralului, niciodată între două stațiuni montane sau în largul mării. Și am presupus, iar, că ar fi fost o risipă nejustificată de substanțe, care au un scop precis, și care nu își îndeplinesc misiunea decît sprayate deasupra locațiilor populate de oameni, dinainte știute si targetate.

Apoi, am observat că dintre toți prietenii mei, care au ieșit, într-o iarnă, mai demult, pe pîrtie, la ski, și au inspirat “aer curat de munte”, într-o zi cu brazde nesfîrșite pe cer, numai eu, care am rămas în camera de hotel, să citesc, nu m-am îmbolnăvit de “enteroviroză”, cu stări febrile, de greață, cu vomă, dureri de cap și de stomac. Si nici n-am “luat” de la ei, in ciuda nedistanțării sociale pe care mi-am asumat-o, ca să ajut. De atunci, am mai surprins de multe ori aceeași situație stranie, filmînd de fiecare dată jeturile cu substanțe albicioase persistente și comparîndu-le cu dîrele mici, subțiri, ce dispar aproape pe loc, lăsate de avioane tot cu motor, în alte zile, cînd cerul, în ciuda tuturor aparatelor de zbor, care îl brăzdează, rămîne clar, albastru și senin.

Nu exclud să mă înșel, însă. Ba chiar aștept opinii pertinente și argumente lămuritoare, care să mă contrazică și să îmi demonstreze, negru pe alb, că mi se pare, doar. Dacă sunt…”, a relatat Olivia Steer în mediul online.