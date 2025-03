Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a solicitat experților din țara sa să caute minerale rare, la scurt timp după ce acest set de elemente a câștigat atenția publicului datorită unui acord promovat între SUA și Ucraina, scrie euronews.com.

Lukașenko l-a instruit pe vicepremierul său, Yuri Shuleiko, să se asigure că Belarus nu mai rămâne geologic subdezvoltat, conform raportărilor din media de stat.

„Este subiectul numărul unu astăzi”, a declarat președintele belarus, referindu-se la mineralele rare, care sunt utilizate în industrii esențiale ale secolului XXI, precum energia regenerabilă.

„Nu sunt foarte multe în pământ. Poate că avem la fel de multe ca și ceilalți”, a adăugat el.

Lukașenko a îndemnat, de asemenea, geologii să caute petrol și gaze.

„Trebuie să săpăm și să explorăm ce resurse avem”, a afirmat el.

