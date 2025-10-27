O nouă competiție strategică între SUA și China pentru mineralele rare, în adâncurile Oceanului Pacific. ”Deschid cutia Pandorei”

În adâncurile Oceanului Pacific, între SUA și China se duce o competiție strategică pentru mineralele critice care vor alimenta energia curată și tehnologiile viitorului. Deși mineritul la mare adâncime rămâne controversat și potențial periculos pentru ecosisteme fragile, superputerile explorează fundul oceanului în Insulele Cook, în timp ce oamenii de știință avertizează că această cursă ar putea deschide o adevărată ”cutie a Pandorei”.

În Insulele Cook, o națiune situată la jumătatea distanței dintre Hawaii și Noua Zeelandă, nave de explorare cartografiază fundurile marine bogate în minerale. Cererea pentru minerale critice, precum cobalt, nichel sau mangan, a crescut vertiginos, pe măsură ce națiunile se grăbesc să alimenteze energiile curate, tehnologiile de apărare și inteligența artificială, relatează The Guardian.

Statele Unite ale Americii și China explorează potențialul acestor resurse – dând naștere unei noi lupte strategice între cele mai puternice două țări ale lumii.

Cine ajunge primul la fundul mării

Analistul în geopolitică Jocelyn Trainer de la Terra Global Insights afirmă că cele două superputeri se luptă pentru influență și sunt hotărâte să „concureze pentru a ajunge primele la fundul mării”.

„Vedem cu adevărat această competiție pentru a fi primii – fie că e vorba de dezvoltare, producție sau pur și simplu de a fi primii fizic pe fundul oceanului”, a declarat Trainer.

Până în prezent, nicăieri în lume nu există minerit comercial în adâncurile mărilor sau oceanelor. Practica este una controversată din cauza temerilor privind impactul asupra mediului, iar zeci de țări au cerut impunerea unui moratoriu.

Noua țintă este Pacificul

Pacificul a devenit un loc cheie în această competiție pentru a domina economia mondială. O atenție specială se acordă Insulelor Cook, care dețin una dintre cele mai mari zone oceanice din Pacific și unde potențialul resurselor de pe fundul mării este explorat activ.

În aprilie, Donald Trump a semnat un ordin executiv controversat pentru intensificarea activităților de minerit submarin în apele americane și internaționale.

În această lună, o navă de cercetare americană cartografiază părți din teritoriul subacvatic al Insulelor Cook și colectează date. SUA vor oferi 250.000 de dolari în „asistență tehnică” Insulelor Cook pentru a sprijini consolidarea capacităților, schimbul de cunoștințe și atragerea de investiții în acest sector.

Departamentul de Stat al SUA a transmis că susține progresul științei pentru „a explora dezvoltarea mineralelor de pe fundul mării și activitățile miniere responsabile în Pacific”.

China, acord cu Insulele Cook

La începutul acestui an, Beijingul a semnat un acord cu Insulele Cook pentru cooperare în dezvoltarea și cercetarea mineralelor submarine, inclusiv crearea unui „comitet mixt” între guverne pentru a supraveghea această activitate. Guvernul chinez nu a răspuns la întrebările referitoare la acord.

China deține acum mai multe licențe de explorare în apele internaționale decât orice altă țară. De asemenea, se pare că are în vedere un parteneriat cu Kiribati, o altă națiune din Pacific, pentru explorarea resurselor submarine.

Cine poate exploata

Insulele Cook au acordat licențe de explorare către trei companii – două americane și una deținută de statul Insulelor Cook – pentru a analiza fundul oceanului. Guvernul nu a răspuns întrebărilor The Guardian.

În afara Insulelor Cook, zona Clarion-Clipperton – o regiune bogată în minerale din Pacific, între Hawaii și Mexic – este, de asemenea, un punct de interes major pentru SUA și China.

Totuși, explorarea mineralelor de mare adâncime rămâne extrem de controversată. În întreaga lume, 38 de țări – inclusiv mai multe din Pacific – au cerut un moratoriu asupra practicii, în timp ce unele state insulare, precum Nauru, Kiribati și Tonga, s-au alăturat Insulelor Cook în explorarea potențialului acesteia.

Unii oameni de știință au avertizat că mineritul ar putea cauza pagube mari, severe și ireversibile ecosistemelor marine, cu efecte precum zgomot dăunător, vibrații, nori de sedimente și poluare luminoasă.

Avertisment din partea specialiștilor

Douglas McCauley, profesor de științe marine la Universitatea din California, spune că este îngrijorat de faptul că intensificarea competiției pentru mineritul submarin ar putea dăuna ecosistemelor subacvatice vulnerabile.

„Mineritul propus ar avea loc în unele dintre cele mai fragile și mai puțin reziliente ecosisteme de pe planetă”, afirmă McCauley, adăugând că este deosebit de preocupat de efectele „norilor de apă reziduală” care ar fi evacuați în ocean după extragerea mineralelor.

În acordul său cu Insulele Cook, China s-a angajat să acționeze „în spiritul dreptului internațional, inclusiv al principiilor Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării”. Această convenție stabilește cadrul juridic pentru gestionarea și protejarea oceanelor lumii, inclusiv a resurselor minerale din apele internaționale.

Spre deosebire de China, SUA nu a semnat această Convenție, iar Donald Trump a fost criticat, atât de China cât și de alte state, pentru că a ordonat agențiilor „accelerarea” mineritului submarin în apele americane și internaționale, deși SUA nu este parte a tratatului.

McCauley avertizează, de asemenea, că această cursă geopolitică pentru minerale critice riscă să deschidă calea unei noi ere de exploatare nereglementată, numind-o „o deschidere foarte periculoasă a cutiei Pandorei”.

