Scandalul salariilor pentru mineri. Complexul Energetic Valea Jiului spune că are de încasat aproape 100 de milioane de lei de la Ministerul Energiei și că ministrul știa situația

Conducerea Complexului Energetic Valea Jiului susține că responsabilitatea pentru întârzierea plății salariilor minerilor este a Ministerului Energiei, întrucât acest minister are de plătit către Complexul Energetic o sumă totală de aproape 100 de milioane de lei. Conducerea Complexului Energetic respinge, astfel, acuzațiile transmise de ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

"Față de declarațiile domnului Bogdan IVAN, ministrul Energiei, referitoare la faptul că nu a fost informat despre problemele legate de finanțarea activității de închidere a minelor, conducerea Complexului Energetic Valea Jiului face următoarele precizări: Începând din data de 12.06.2025, Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ) a transmis lunar Ministerului Energiei actele necesare decontării lucrărilor de punere în siguranță efectuate în lunile aprilie, mai și iunie. Până în prezent, suma neîncasată de către CEVJ este în valoare totală de 98.620.823,44 lei. În mod repetat, prin adrese succesive (DG 7669/31.07.2025, DG 7955/07.08.2025 și DG 8017/08.08.2025), conducerea CEVJ a informat Ministerul Energiei cu privire la situația financiară a societății și acumularea datoriilor către ANAF și furnizori", precizează conducerea Complexului Energetic Valea Jiului, într-un mesaj postat pe Facebook, în seara de 22 august 2025.

Cu câteva ore mai înainte, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunțase că, în ziua de 22 august, a alocat banii necesari pentru plata salariilor restante ale minerilor. Ministrul Ivan susținea însă că abia cu două zile înainte fusese informat că la Complexul Energetic nu sunt bani pentru a plăti salariile.

În schimb, "Conducerea S CEVJ SA respinge categoric acuzațiile ministrului Energiei și consideră că responsabilitatea totală pentru impasul financiar actual cade exclusiv în sarcina Ministerului Energiei, ca for tutelar. Finanțarea activității aferente închiderii minelor de huilă din Valea Jiului a fost aprobată la sfârșitul anului trecut, prin adoptarea Directivei CE 7896 final. Nici până în momentul de față, Ministerul Energiei nu a reușit să identifice sursa de finanțare care să permită acordarea sumei de 606.782 mii lei autorizați sub forma ajutorului de stat pentru închiderea minelor, pentru anul 2025. Până în prezent, pentru realizarea lucrărilor de închidere a fost acordată suma de 236 milioane lei, sumă care include și ordinul de plată în valoare de 50 milioane lei emis astăzi, 22.08.2025."

