Scandalul salariilor pentru mineri. Complexul Energetic Valea Jiului spune că are de încasat aproape 100 de milioane de lei de la Ministerul Energiei și că ministrul știa situația

Autor: Mihai Diac
Vineri, 22 August 2025, ora 21:22
209 citiri
Scandalul salariilor pentru mineri. Complexul Energetic Valea Jiului spune că are de încasat aproape 100 de milioane de lei de la Ministerul Energiei și că ministrul știa situația
Exploatare minieră - FOTO Pexels

Conducerea Complexului Energetic Valea Jiului susține că responsabilitatea pentru întârzierea plății salariilor minerilor este a Ministerului Energiei, întrucât acest minister are de plătit către Complexul Energetic o sumă totală de aproape 100 de milioane de lei. Conducerea Complexului Energetic respinge, astfel, acuzațiile transmise de ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

"Față de declarațiile domnului Bogdan IVAN, ministrul Energiei, referitoare la faptul că nu a fost informat despre problemele legate de finanțarea activității de închidere a minelor, conducerea Complexului Energetic Valea Jiului face următoarele precizări: Începând din data de 12.06.2025, Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ) a transmis lunar Ministerului Energiei actele necesare decontării lucrărilor de punere în siguranță efectuate în lunile aprilie, mai și iunie. Până în prezent, suma neîncasată de către CEVJ este în valoare totală de 98.620.823,44 lei. În mod repetat, prin adrese succesive (DG 7669/31.07.2025, DG 7955/07.08.2025 și DG 8017/08.08.2025), conducerea CEVJ a informat Ministerul Energiei cu privire la situația financiară a societății și acumularea datoriilor către ANAF și furnizori", precizează conducerea Complexului Energetic Valea Jiului, într-un mesaj postat pe Facebook, în seara de 22 august 2025.

Cu câteva ore mai înainte, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunțase că, în ziua de 22 august, a alocat banii necesari pentru plata salariilor restante ale minerilor. Ministrul Ivan susținea însă că abia cu două zile înainte fusese informat că la Complexul Energetic nu sunt bani pentru a plăti salariile.

În schimb, "Conducerea S CEVJ SA respinge categoric acuzațiile ministrului Energiei și consideră că responsabilitatea totală pentru impasul financiar actual cade exclusiv în sarcina Ministerului Energiei, ca for tutelar. Finanțarea activității aferente închiderii minelor de huilă din Valea Jiului a fost aprobată la sfârșitul anului trecut, prin adoptarea Directivei CE 7896 final. Nici până în momentul de față, Ministerul Energiei nu a reușit să identifice sursa de finanțare care să permită acordarea sumei de 606.782 mii lei autorizați sub forma ajutorului de stat pentru închiderea minelor, pentru anul 2025. Până în prezent, pentru realizarea lucrărilor de închidere a fost acordată suma de 236 milioane lei, sumă care include și ordinul de plată în valoare de 50 milioane lei emis astăzi, 22.08.2025."

Ministrul Energiei susține că a alocat de urgență bani pentru plata salariilor restante ale minerilor. „E o situație care nu-mi place absolut deloc" VIDEO
Ministrul Energiei susține că a alocat de urgență bani pentru plata salariilor restante ale minerilor. „E o situație care nu-mi place absolut deloc" VIDEO
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, vineri, 22 august 2025, că au fost alocaţi bani, în regim de urgenţă, pentru plata salariilor restante a 2.200 de mineri din Valea Jiului....
Ce competențe ar trebui să aibă angajații la stat și cum ar trebui plătiți
Ce competențe ar trebui să aibă angajații la stat și cum ar trebui plătiți
Funcționarul public ideal nu mai poate fi definit prin vechime și obediență, ci prin competență, eficiență și dorința reală de a evolua. Cu toate acestea, sistemul românesc pare blocat...
#Mineri, #salarii, #salarii companii stat, #valea jiului, #Valea Jiului minerit, #salarii restante, #ministerul Energiei, #bogdan ivan , #Industrie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Solutia gasita de marile orase pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluata din strainatate, privita cu ochi buni de romani
Adevarul.ro
Un e-mail trimis din greseala i-a propulsat spectaculos cariera: "Eram convins ca sunt la un pas de somaj"
DigiSport.ro
Gigi Becali nici nu se gandeste sa-i boteze copilul lui Ianis Hagi! Care e motivul

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scandalul salariilor pentru mineri. Complexul Energetic Valea Jiului spune că are de încasat aproape 100 de milioane de lei de la Ministerul Energiei și că ministrul știa situația
  2. YouTube lasă gratuit o funcție cerută de ani de zile
  3. Atenție, șoferi! Guvernul propune noi tarife pentru drumuri, alături de prețuri noi pentru trecerea podurilor peste Dunăre, către mare. Lista completă
  4. Ministrul Energiei susține că a alocat de urgență bani pentru plata salariilor restante ale minerilor. „E o situație care nu-mi place absolut deloc" VIDEO
  5. Pașapoartele temporare românești vor avea din toamnă un nou nivel de securitate
  6. Google prezintă Pixel Watch 4: mai luminos, mai sigur și mai ușor de reparat
  7. 8 destinații de business ale containerelor: idei de afaceri
  8. Cum îți crești capacitatea de cazare fără renovări: avantajele paturilor pliante în hoteluri și pensiuni
  9. Programul Rabla 2025 va oferi vouchere de 18.500 de lei pentru mașini electrice și de 10.000 de lei pentru cele clasice. Ce valoare maximă pot avea mașinile, pentru a primi tichetul
  10. Jeep readuce pe piață un nume legendar din istoria mărcii. Când va fi lansat și cu ce specificații urmează să iasă pe piață noul SUV