Ministrul Energiei susține că a alocat de urgență bani pentru plata salariilor restante ale minerilor. „E o situație care nu-mi place absolut deloc" VIDEO

Autor: Mihai Diac
Vineri, 22 August 2025, ora 19:11
Bogdan Ivan, ministrul Energiei - FOTO Facebook Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, vineri, 22 august 2025, că au fost alocaţi bani, în regim de urgenţă, pentru plata salariilor restante a 2.200 de mineri din Valea Jiului.

Ministrul Ivan spune că a aflat în urmă cu două zile despre „situaţia complicată” de la Complexul Energetic Valea Jiului şi că a „creat cadrul legal” în acest sens. „E o situaţie care nu-mi place absolut deloc, nu mi se pare corect ca oameni plătiţi să-şi facă treaba în conducerea companiei să nu facă acest lucru la timp şi să ne informeze doar pe ultima sută de metri, când există o problemă reală, să venim şi să îi salvăm”, a afirmat ministrul Energiei.

„În urmă cu două zile am aflat de situaţia foarte complicată de la Complexul Energetic Valea Jiului, în care 2.200 de oameni, care şi aşa lucrează în condiţii foarte grele, care îşi pun viaţa în pericol de fiecare dată când intră în subteran, nu şi-au primit salariile la timp. Am făcut în cel mai scurt timp, în 24 de ore, o ordonanţă de guvern prin care, împreună cu ministrul Finanţelor şi cu alţi colegi miniştri, cu premierul României, am adoptat acest pachet şi am creat cadrul legal”, a afirmat, vineri, într-un mesaj pe o reţea de socializare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Demnitarul a spus că în cursul zilei a emis şi un ordin de ministru prin care se pot aloca 50 de milioane de lei, în prima etapă, pentru a plăti în cel mai scurt timp posibil salariile oamenilor care „au muncit în condiţii foarte grele şi care au nevoie să fie plătiţi la timp”.

„E o situaţie care nu-mi place absolut deloc, nu mi se pare corect ca oameni plătiţi să-şi facă treaba în conducerea companiei să nu facă acest lucru la timp şi să ne informeze doar pe ultima sută de metri, când există o problemă reală, să venim şi să îi salvăm în continuare. Am făcut-o pentru oameni, oameni care chiar au nevoie de aceşti bani şi în cel mai scurt timp vor fi viraţi banii către o companie şi vor putea să fie făcute plăţi”, a încheiat ministrul Energiei.

