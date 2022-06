32 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990. Bilanțul violențelor care au marcat începutul democrației ”originale” românești

Ziua de luni, 13 iunie 2022, marchează 32 de ani de la prima Mineriadă din 1990, în care sute de militari și polițiști năvăleau asupra persoanelor adunate în Piața Universității.

Istoricul Mădălin Hodor a scris un mesaj pe Facebook cu această ocazie, concluzia sa fiind că ”Iliescu a fost varianta mai bună a lui Ceaușescu”.

”Acum 32 de ani, la ora 4.00 in dimineața zilei de 13 iunie 1990, sute de militari ai MI, polițiști, membri ai Poliție Militare și ai Brigăzii Antiteroriste a SRI năvăleau asupra celor aproape 200 de persoane aflate în greva formei in Piața Universității. Intervenția în forță, mascată sub intenția de a "elibera pentru trafic" zona Universității a fost hotărâtă de Ion Iliescu și de cei aflați în jurul lui.

Avea sa fie începutul a ceea ce a intrat în istoria României drept "Mineriada din 13-15 iunie 1990".

În podcastul de la VivaHistoria, am explicat de ce Mineriada nu este un eveniment istoric separat, trebuie inclus in mișcarea istorică începută cu Revoluția din decembrie 1989 și de ce ea închide cercul represiv deschis de Nicolae Ceaușescu și terminat de Ion Iliescu.

Iliescu a fost versiunea mai buna a lui Ceaușescu, este concluzia noastră”, a scris Mădălin Hodor pe Facebook.

Ads

Regizoarea Carmen Lidia Vidu a scris de asemenea un mesaj pe Facebook, în care a făcut o paralelă cu piața culturală în declin.

”"Coposu roade osu"

"Țărăniștii fără dinți vor să fie președinți"

Asta scandau românii în stradă la câteva luni de la Revoluția din 1989.

Eu când intru la negocieri de proiecte cu unii managerii de teatru, când stau de vorba cu o parte din actori, din colegii regizori, când îi ascult pe promotorii de cultură aud în continuare: "Coposu roade osu", "Țărăniștii fără dinți vor să fie președinți".

Dragi colegi din piața culturală, nu v-ați săturat să fiți irelevanți?

Săli goale la cinema, la filarmonică, la teatru. Banii vin de la stat și nimeni nu pare preocupat că acum cultura e irelevantă pentru publicul național și pentru cel internațional. În România sălile sunt aproape goale, în afara României nu existăm.

De ce nu iese presa în stradă ca să o susțină pe Emilia Sercan? Democrația e o realizare fragilă, se degradează fără întreținerea și participarea de zi cu zi a cetățeanului.

Cultura ține de o minoritate, dar și Revoluția a fost făcută de o minoritate. Dacă tot suntem puțini, măcar să nu fim degeaba”, a scris Carmen Vidu pe Facebook.

Bilanț 13-15 iunie 1990

Fundația Corneliu Copos a publicat de asemenea cifrele tulburătoare ale celor trei zile din 1990, unele oficiale, altele neoficiale.

„

3.500 bătuți

1.024 arestări ilegale

746 răniți

6 morți (oficial)

130 morți (neoficial)

6 violuri (oficial)

Ads

Citeste si: Mineriada din 13-15 iunie 1990 - cea mai mare umilire a românilor, chiar de către statul român Se împlinesc 32 de ani de la cel mai rușinos episod al statului român! Acela în care un președinte român cheama minerii în București să… planteze panseluțe în Piața Universității!... Traseismul impecabil al noului șef de la CCR: dosar la Securitate dispărut, lansat de Iliescu, apogeul carierei în epoca Iohannis Judecătorul Marian Enache, noul președinte al Curții Constituționale a României (CCR) s-a descurcat la vârful administrației românești post-revoluționare, urmând un traseu politic sinuos...

”, a scris Fundația Corneliu Coposu pe Facebook.