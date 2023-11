Reformă în administrație. Ciolacu: ”Toate ministerele trebuie să vină până pe 31 decembrie cu reorganizarea ministerelor”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că toate ministerele trebuie să vină, până pe 31 decembrie cu reorganizarea ministerelor, el precizând că prin legea de asumare a creat cadrul legislativ ca această reformă în administraţie să pornească dar nu poate să facă o reformă pe colţul mesei, pentru că vorbim şi de oameni şi de funcţionalitate.

”Am început cu o administraţie mai suplă, prin legea de asumare, am creat cadrul legislativ ca această reformă în administraţie să pornească. Nu pot să fac o reformă pe colţul mesei, pentru că vorbim şi de oameni şi de funcţionalitate”, a spus Ciolacu la Forumul Dezvoltăm România.

Premierul a precizat că toate ministerele trebuie să vină, până pe 31 decembrie cu reorganizarea ministerelor şi că vor exista şedinţe de guvern şi de două ori pe săptămână.

”Vorbeam ieri cu domnul ministrul Sorin Grindeanu, are 53 de autorităţi în subordine. Ministerul Mediului, zeci de autorităţi. Ce am hotărât foarte clar, fiecare minister va veni în propunerea de reorganizare cu un birou unic de avizare. În acel moment, antreprenorii nu mai trebuie să se ducă la Ministerul mediului, la trei agenţii, va fi un birou unic, în subordinea ministrului, astfel încât ministrul să ştie la orice oră dacă s-au depăşit termenele”, a completat Ciolacu.

Ciolacu a mai spus: ”E corectă remarca, nu am clădit un parteneriat direct între Guvern, clasa politică, Parlament şi mediul de afaceri. E aproape şi imposibil, în acest moment, dacă şi noi nu devenim mai sănătoşi. Am avut 9 prim-miniştri, în nouă ani (.. ) am avut sute de miniştri în 4 ani de zile. Sunt ministere importante, de Finanţe, Transporturi, unde în Germania au avut ministru al Transporturilor 17 ani, acelaşi ministru. Noi am schimbat câte doi pe an”.

”Încercăm să creăm ceva predictibil şi politic, şi tot ce ne-am asumat acum să putem continua, altfel nu vom aduce echilibru”, a subliniat Ciolacu, precizând că şi-au asumat această reformă în administraţie, atât centrală şi dacă doresc şi primarii să o facă, este nevoie şi acolo.

Premierul a mai arătat că ”este o lipsă de încredere între decidenţii politici, între guvern, între modificările din Parlament”.