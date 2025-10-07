De la Năstase la Țoiu. Succesele și eșecurile diplomației românești, după 35 de ani de la Revoluție

Din 1990 până în prezent, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a avut nu mai puțin de 22 de miniștri, respectiv 26 de mandate. Istoria post-ceaușistă consemnează succese, dar și nereușite din partea înaltei diplomații române - de care este responsabilă și președintele republicii, dar și prim-ministrul.

După 1918, în România, printre responsabilii de politică externă s-au numărat nume precum Ion I. C. Brătianu, Take Ionescu, Ion Gh. Duca, Barbu Știrbey, Nicolae Titulescu, Ion Mihalache, Constantin Argentoianu, Dimitrie I. Ghica, Gheorghe Tătărescu etc.

După perioada regatului și a României comuniste, Ministerul Afacerilor Externe a fost condus de către:

1. Sergiu Celac - decembrie 1989 - iunie 1990

2. Adrian Năstase - iunie 1990 - noiembrie 1992

3. Teodor Meleșcanu - noiembrie 1992 - decembrie 1996

4. Adrian Severin - decembrie 1996 - decembrie 1997

5. Andrei Pleșu - decembrie 1997 - decembrie 1999

6. Petre Roman - decembrie 1999 - decembrie 2000

7. Mircea Geoană - decembrie 2000 - decembrie 2004

8. Mihai Răzvan Ungureanu - decembrie 2004 - martie 2007

9. Călin Popescu Tăriceanu - martie 2017 - aprilie 2007 (interimat)

10. Adrian Cioroianu - aprilie 2007 - aprilie 2008

11. Lazăr Comănescu - aprilie 2008 - decembrie 2008

12. Cristian Diaconescu - decembrie 2008 - octombrie 2009

13. Cătălin Predoiu - octombrie 2009 - decembrie 2009 (interimat)

14. Theodor Baconschi - decembrie 2009 - ianuarie 2012

15. Cristian Diaconescu - ianuarie 2012 - aprilie 2012

16. Andrei Marga - mai 2012 - august 2012

17. Titus Corlățean - august 2012 - noiembrie 2014

18. Teodor Meleșcanu - ianuarie 2018 - iulie 2019

19. Bogdan Aurescu - noiembrie 2014 - noiembrie 2015

20. Lazăr Comănescu - noiembrie 2015 - ianuarie 2017

21. Teodor Meleșcanu - ianuarie 2017 - iulie 2019

22. Ramona Mănescu - iunie 2019 - noiembrie 2019

23. Bogdan Aurescu - noiembrie 2019 - iunie 2023

24. Luminița Odobescu - iunie 2023 - decembrie 2024

25. Emil Hurezeanu - decembrie 2024 - iunie 2025

Cel mai longeviv oficial de la MAE a fost Teodor Meleșcanu (aprox. 7 ani și jumătate în, în trei mandate). De-a lungul timpului, el a ocupat și funcția de ministru al Apărării (aprilie 2007 - decembrie 2008), cea de ministru al Justiției (ianuarie 2008 - februarie 2008) și cea de director general al Serviciului de Informații Externe - SIE (februarie 2012 - septembrie 2014),

Al doilea cel mai longeviv ministru de la MAE este Bogdan Aurescu (aprox. 4 ani și jumătate, în două mandate), urmat de Mircea Geoană (aprox. 4 ani).

Succesele și eșecurile diplomației române din 1990 până în prezent

Printre cele mai mari succese ale diplomației române, în ultimii 35 de ani, s-au numărat aderarea la NATO (2004), cu pași premergători încă din 1994. Atunci a fost semnat Parteneriatul pentru Pace, un program lansat de NATO pentru a construi cooperarea cu statele din fostul bloc estic. Acest pas a reprezentat angajamentul inițial al României pentru apropierea de Alianță.

Un alt proiect major al diplomației române este aderarea la Uniunea Europeană (2007). Din anul 2000 au început negocierile, materializate șapte ani mai târziu.

Printre aspectele pozitive bifate de România în plan extern, în ultimii 35 de ani, se numără și participarea la peste 30 de operațiuni ONU, cu peste 7.000 de militari și polițiști. Această implicare a consolidat relația României cu SUA și cu state membre ale UE.

În plus, România a consemnat progrese majore în privința gestionării cu succes a tensiunilor etnice, în raport cu populația de etnie maghiară, relații ce generaseră îngrijorare imediat după căderea vechiului regim.

Printre insuccesele bifate de diplomații români amintim aderarea deplină a României la Spațiul Schengen foarte târzie, abia în 2025, în condițiile în care, potrivit politicienilor de la București, România îndeplinea criteriile de aderare din 2011.

De asemenea, în plan extern, imaginea României a fost marcată de scandaluri de corupție și mai recent, de anularea alegerilor prezidențiale, care a generat critici inclusiv din partea SUA. Un alt aspect considerat problematic de unii analiști se referă la răcirea relației României cu partenerul strategic, după episodul „6 decembrie”. Românii, spre deosebire de maghiari sau polonezi, tot au nevoie de viză pentru a intra în SUA.

În plus, un segment important al populației, respectiv o tabără politică tot mai proeminentă susține că e nevoie de diplomați care să reprezinte poziția României în plan extern cu mai multă viziune, energie și curaj.

Diplomația română, în prezent: „Parcă am atins pragul de jos”

Din iunie 2025, ministru al Afacerilor Externe este Oana Țoiu, de la USR. În patru luni de mandat, activitatea sa a generat diverse controverse. Cel mai recent episod e legat de vizita sa în SUA, în cadrul Adunării ONU. Alexandru Lăzescu, analist politic, a comentat pe marginea acestui subiect.

„Oana Țoiu, ministra de Externe, a fost la New York. O ilustră necunoscută. Oricum nu face nimic, dar măcar sunt întâlniri în culise. S-a dus președintele polonez, au relații apropiate și cei din guvernul lor cu partea americană, indiferent dacă vorbim despre legăturile cu partea democrată sau cea republicană. Au o mulțime de lideri. Era util ca Țoiu să meargă acolo să aibă niște întâlniri. Evident, nu apuci să te vezi cu Trump, dar poate cu Brazilia, cu Argentina, cu diverse țări. E un tip de miopie și de lipsă de imaginație și de acțiune incredibilă”, a declarat Lăzescu, pentru Ziare.com.

Un alt subiect care a generat polemici se referă la postarea în memoria lui Charlie Kirk făcută de către Oana Țoiu, pe care ministra a șters-o și ulterior, a republicat-o. Mai înainte, Țoiu criticase vizita unor foști premieri români în China, un bun partener comercial al României și al Uniunii Europene. Radu Enache, specialist în comunicare politică, aduce în atenție aceste episoade.

„Doamna Țoiu nu e la prima abatere. A mai avut de-a lungul timpului afirmații riscante și agresive - să ne amintim cum a tratat prezența în Beijing a unor foști premieri ai României la o ceremonie care era de comemorare a sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial. Doamna Țoiu pare să omită faptul că România și China au un parteneriat strategic și China, totuși, e un partener comercial major al Uniunii Europene.

Există un soi de nebunie politică, de furie, de isterie politică, de a separa o lume civilizată, dreaptă, democratică pură, a Occidentului, de o lume dictatorială, rea, necivilizată, agresivă și diabolică, ce ar cuprinde Rusia, China, Iran și altele. Eu cred că o asemenea narațiune susținută de înalți demnitari ai statului român, fără o minimă prudență, e foarte periculoasă”, a precizat Enache, pentru Ziare.com.

În opinia analistului, Țoiu, în calitate de înalt demnitar, nu reușește să iasă din pielea cetățeanului din societatea civilă, ori a politicianului de pe margine.

„Când nu ești demnitar, nimeni nu te oprește să ai păreri, ca om politic. Poți spune că în anumite țări există dictatură, că diverși politicieni sunt asasini etc. Poți avea niște opinii ce-ți pot ridica prestigiul, ori te pot decredibiliza, în fața publicului.

Dar în momentul în care ești demnitar al statului român, nu mai e același lucru - cuvintele capătă o greutate mai mare și trebuie să-ți dai seama că reprezinți nu doar pe tine, un curent sau un partid, ci țara, în ansamblu, aspect pe care doamna Țoiu nu-l știe, se pare”, a mai transmis consultantul politic.

În opinia lui Alexandru Lăzescu, Oana Țoiu nu are pregătirea necesară pentru a face față funcției de ministru de Externe. O variantă mai inspirată ar fi fost revenirea lui Cristian Diaconescu la MAE, consideră analistul. Diaconescu încă ocupă funcția de consilier pe probleme de securitate al președintelui Dan, funcție pe care ar urma să o părăsească în noiembrie. De asemenea, diplomatul a fost șef de Cancelarie al președintelui interimar Bolojan.

„Când ai două numiri atât de importante, Externele și Apărarea, deși aveai soluții… Cristian Diaconescu era un om care mai avea niște relații, mergea în America și putea deschide niște uși. Poate nu pe cele ale Administrației Trump, pentru că acolo este mai complicat, dar măcar avea o viziune.

Dar o pui pe Oana Țoiu și faci un experiment, o instruire la locul de muncă. Acesta e moment geopolitic în care să faci un astfel de experiment? La fel și la MApN, unde ministru e Moșteanu. Nici înainte nu am avut mari miniștri, dar acum parcă am atins pragul de jos. Și e periculos, trebuie să privim cu seriozitate aceste chestiuni”, a explicat Lăzescu.

