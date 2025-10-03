O structură dintr-un minister are patru șefi la 14 subalterni. Ce explicație oferă directorul general

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu - FOTO Facebook /Florin Barbu

O Direcție din Ministerul Agriculturii, cea de Industrie Alimentară și Comerț, are patru șefi care conduc doar 14 subalterni.

Teoretic, în această Direcție ar trebui să lucreze în total 31 de persoane, însă nu lucrează decât 18, întrucât restul posturilor din organigramă sunt vacante, informează Digi 24 la data de 3 octombrie 2025.

Cele patru posturi de conducere care sunt ocupate sunt următoarele: un post de director general, un post de director, două posturi de șef serviciu.

O jurnalistă de la Digi 24 a încercat să afle explicația acestui număr disproporționat de mare de șefi față de numărul de subordonați.

Amelia Rus, directoarea DGPIAC, i-a răspuns astfel:

"Nu mă ocup eu de structura organizatorică a ministerului, ea se aprobă prin ordin de ministru. Avem o hotărâre de guvern care statuează funcționarea Ministerului Agriculturii, nu sunt eu în măsură să vă răspund. Sunt funcționar public, am nevoie de mandat pentru asta. Nu e în atribuția mea să vorbesc despre structura organizatorică."

