Ministerul Apărării din Ucraina a postat joi, 24 martie, pe Twitter, un mesaj sarcastic la adresa invaziei ruse.

”Cel mai mare exercițiu militar al armatei ruse din istorie continuă. În prima lună soldații au învățat cu succes cum să dezerteze, să se predea și să moară. Soldații și generalii stau pașnici umăr la umăr pe câmpurile din Ucraina. Continuați, domnilor!”, se arată în mesajul Ministerului Apărării Ucrainei de pe Twitter

