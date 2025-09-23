Ministerul Apărării investește 55 de milioane de lei pentru cumpărarea unui sistem care să-i securizeze datele în fața atacurilor hibride din Rusia

MApN lansează o licitație de până la 55 de milioane de lei pentru achiziționarea unui sistem digital eIDAS, menit să securizeze tranzacțiile și comunicațiile online, într-un context de intensificare a atacurilor cibernetice rusești în regiune.

Anunțul a fost făcut de Unitatea Militară 02499 București, care a lansat o licitație pentru achiziționarea unui sistem de calcul modular eIDAS, care facilitează și gestionează serviciile de încredere electronice, arată techrider.ro.

Sistemul este extrem de necesar în condițiile în care războiul hibrid online dus de Rusia s-a intensificat în regiune, mai ales înainte de alegerile parlamentare care au loc în Republica Moldova weekendul viitor.

Europa riscă să piardă acest război hibrid, deoarece agresorul folosește tehnologii și instrumente pentru influențarea opiniei cetățenilor care nu pot fi folosite de instituțiile de apărare împotriva acestor atacuri în statele democratice vestice.

Un sistem de calcul eIDAS este o platformă digitală care asigură legalitatea și securitatea tranzacțiilor online la nivel european. Prin intermediul acestuia pot fi semnate documente electronice cu aceeași putere legală ca pe hârtie, poate fi confirmată identitatea pe internet și pot fi trimise informații confidențiale cu confirmare de primire. Potrivit unor surse, un astfel de sistem este crucial pentru a asigura securitatea și integritatea datelor, comunicațiilor și tranzacțiilor digitale ale MApN, elemente vitale în fața atacurilor cibernetice rusești.

Unitatea Militară 02499 București este o structură din cadrul Comandamentului Apărării Cibernetice, înființat la 1 decembrie 2018. Acesta se află în subordinea Șefului Statului Major al Apărării și reprezintă autoritatea competentă a Ministerului Apărării în domeniile securității cibernetice, apărării cibernetice și tehnologiei informației.

