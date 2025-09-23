Ministerul Apărării investește 55 de milioane de lei pentru cumpărarea unui sistem care să-i securizeze datele în fața atacurilor hibride din Rusia

Autor: Daniel Groza
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 11:01
271 citiri
Ministerul Apărării investește 55 de milioane de lei pentru cumpărarea unui sistem care să-i securizeze datele în fața atacurilor hibride din Rusia
MApN își întărește sistemul de apărare împotriva atacurilor hibride FOTO Pixabay

MApN lansează o licitație de până la 55 de milioane de lei pentru achiziționarea unui sistem digital eIDAS, menit să securizeze tranzacțiile și comunicațiile online, într-un context de intensificare a atacurilor cibernetice rusești în regiune.

Anunțul a fost făcut de Unitatea Militară 02499 București, care a lansat o licitație pentru achiziționarea unui sistem de calcul modular eIDAS, care facilitează și gestionează serviciile de încredere electronice, arată techrider.ro.

Sistemul este extrem de necesar în condițiile în care războiul hibrid online dus de Rusia s-a intensificat în regiune, mai ales înainte de alegerile parlamentare care au loc în Republica Moldova weekendul viitor.

Europa riscă să piardă acest război hibrid, deoarece agresorul folosește tehnologii și instrumente pentru influențarea opiniei cetățenilor care nu pot fi folosite de instituțiile de apărare împotriva acestor atacuri în statele democratice vestice.

Un sistem de calcul eIDAS este o platformă digitală care asigură legalitatea și securitatea tranzacțiilor online la nivel european. Prin intermediul acestuia pot fi semnate documente electronice cu aceeași putere legală ca pe hârtie, poate fi confirmată identitatea pe internet și pot fi trimise informații confidențiale cu confirmare de primire. Potrivit unor surse, un astfel de sistem este crucial pentru a asigura securitatea și integritatea datelor, comunicațiilor și tranzacțiilor digitale ale MApN, elemente vitale în fața atacurilor cibernetice rusești.

Unitatea Militară 02499 București este o structură din cadrul Comandamentului Apărării Cibernetice, înființat la 1 decembrie 2018. Acesta se află în subordinea Șefului Statului Major al Apărării și reprezintă autoritatea competentă a Ministerului Apărării în domeniile securității cibernetice, apărării cibernetice și tehnologiei informației.

Siegfried Mureșan spune că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri. „Kremlinul vrea să o țină slabă”
Siegfried Mureșan spune că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri. „Kremlinul vrea să o țină slabă”
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan afirmă că teama Rusiei este că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri. Mureșan mai...
Restaurant nord-coreean deschis în Rusia. Clienții arată pașaportul dacă vor să mănânce. Cine nu are voie să intre FOTO
Restaurant nord-coreean deschis în Rusia. Clienții arată pașaportul dacă vor să mănânce. Cine nu are voie să intre FOTO
Un restaurant nord-coreean a fost deschis în Moscova, cu rolul de a consolida relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord. Oamenii care vor să intre trebuie să prezinte pașaportul, iar...
#Ministerul Apararii, #sistem calcul, #securizare, #date, #atacuri hibride, #Rusia , #mapn
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Noua viata a Simonei Halep, dupa ce americanii au scris ca "se confrunta cu dificultati"
ObservatorNews.ro
Cu ce facturi s-au trezit sute de romani dupa de au primit ani la rand apa potabila la discretie
Adevarul.ro
"Agent Cornetto": femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizata in muncitoare de fabrica

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Muncii confirmă existența unui ”plan B înainte de a pierde banii din PNRR”, dacă CCR respinge reforma pensiilor magistraților
  2. Siegfried Mureșan spune că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri. „Kremlinul vrea să o țină slabă”
  3. Protest spontan la Hunedoara, după ce conducerea ArcelorMittal a decis închiderea definitivă a combinatului siderurgic și concedierea angajaților
  4. Restaurant nord-coreean deschis în Rusia. Clienții arată pașaportul dacă vor să mănânce. Cine nu are voie să intre FOTO
  5. Acuzații de ultimă oră de la spionii lui Putin: "Trupe NATO se strâng în România, lângă granița cu Moldova. Europa vrea să ocupe Moldova"
  6. Ministerul Apărării investește 55 de milioane de lei pentru cumpărarea unui sistem care să-i securizeze datele în fața atacurilor hibride din Rusia
  7. Cum a reușit Horațiu Potra să fugă din țară, deși era monitorizat, filat, interceptat permanent din decembrie 2024?
  8. F-47, avionul cu care SUA vor domina China și Rusia, a intrat deja în producție. Aeronava de generația a VI-a a fost anunțată personal de Donald Trump anul acesta
  9. Ce ar însemna o revizuire a Constituției pentru a diminua puterea CCR. Politolog: ”Vom avea probabil și o criză mult mai mare”
  10. O adolescentă de 17 ani a fost găsită spânzurată de o grindă. Unde a avut loc tragedia