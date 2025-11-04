Ministerul de Externe, mesaj pentru familia muncitorului român mort la Roma. „Am sperat până la ultima clipă”

Ministerul de Externe a transmis, marţi, 4 noiembrie, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului surprins de prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei.

Românul era originar din Suceava.

”În pofida unor eforturi susţinute ale echipelor medicale de la Roma, Octav Stroici, românul prins sub dărâmăturile unei clădiri istorice aflată în restaurare, nu a supravieţuit.

Transmitem condoleanţe familiei îndurerate şi apropiaţilor. Alături de ei toţi am sperat până la ultima clipă”, a transmis, marţi, Ministerul de Externe, într-un comunicat de presă.

Oficialii români mulţumesc echipelor de intervenţie: ”Echipa consulară şi Ambasada României de la Roma, prezente, la faţa locului, alături de familie, multumesc pentru determinarea cu care salvatorii au lucrat 11 ore, încercând extragerea în siguranţă a cetăţeanului român”.

De asemenea, ministerul precizează că al doilea român, surprins şi el de surparea clădirii, a fost evacuat cu succes şi este acum în afara pericolului.

Doi români au fost surprinşi în urma prăbuşirii, luni după-amiază, 3 noiembrie, a unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare.

Unul dintre muncitori are 48 de ani, iar celălalt are 66 de ani.

Cel de 48 de ani a fost rănit uşor, fiind transportat la spital pentru evaluarea stării de sănătate.

Al doilea, originar din Suceava, a fost scos de sub dărâmături, în viaţă, după mai mult de 11 ore de intervenţie. El a intrat în stop cardio-respirator ulterior şi nu a putut fi resuscitat.

