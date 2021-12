Mesajul M.A.I. pentru români de Anul Nou: ”2022 trebuie să fie cu “LOOK UP!”… with hope!”

Ministerul de Interne le-a transmis românilor un mesaj de Anul Nou vineri, 31 decembrie, în care face referire la filmul ”Don’t look up” şi la speranţa unui an mai bun.

”2021 s-a încheiat cu “Don’t look up”. 2022 trebuie să fie cu “LOOK UP!”… with hope! Şi nu doar în filme”, au scris reprezentanţii M.A.I. pe Facebook.

Aceştia au transmis că mesajul pentru 2022 trebuie să fie de speranţă şi încredere.

”Acesta este mesajul nostru pentru anul ce vine! La mulţi ani tuturor! Cu speranţă şi încredere”, a mai transmis M.A.I.

