Ministerul Dezvoltării a publicat propunerile de eficientizare care vor fi incluse în viitorul pachet al Guvernului. Care ar fi principalele măsuri

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, condus de Cseke Attila, anunță că a publicat, în transparență decizională, propunerile de "eficientizare" care vor fi incluse în viitorul pachet al guvernului Bolojan.

Conform unui comunicat difuzat la data de 7 august 2025, "Ministerul Dezvoltării îmbunătățește procesul de descentralizare pentru comunitățile locale, consolidează autorități publice locale și centrale eficiente și vine în sprijinul sustenabilității financiare a acestora – a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Acesta a adăugat că ministerul a publicat, în transparență decizională, propunerile privind eficientizarea administrației publice locale și centrale, care vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta Guvernul".

Anterior publicării acestui pachet de propuneri, ministrul Cseke Attila, în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan, a avut cinci întâlniri cu reprezentanții structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, "în cadrul cărora au fost dezbătute propunerile de măsuri privind reforma administrației publice locale, propuse de Guvern".

Potrivit Ministerului Dezvoltării, reforma administrativă prevede măsuri pentru colectarea taxelor și impozitelor în vederea asigurării echității sociale și a sustenabilității financiare a administrațiilor publice locale, eficientizarea autorităților, o disciplină financiară mai bună și măsuri care sporesc procesul de descentralizare.

