Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului unde a avut loc explozia. „Locuinţele se vor atribui cu chirie foştilor proprietari”

Ministerul Dezvoltării anunţă, marţi, 21 octombrie, că sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia produsă în data de 17 octombrie, fiind iniţiat un proiect care permite modificarea cadrului legislativ pentru a permite pentru finanţarea lucrărilor de demolare şi de realizare a unei construcţii noi.

Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparenţă decizională, un proiect de ordonanţă de urgenţă care vizează programele de finanţare pentru consolidarea clădirilor.

”Astfel, pentru Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, care permite finanţarea lucrărilor de proiectare şi execuţie, în proporţie de 100%, pentru blocuri de locuinţe, se instituie posibilitatea expresă a includerii în program a clădirilor de locuinţe afectate de dezastre generate de acţiuni accidentale sau accidente tehnice”, au transmis, marţi, reprezentanţii ministerului, într-un comunicat de presă.

Reprezentanţii instituţiei precizează că este necesară crearea cadrului legal pentru finanţarea lucrărilor de demolare şi de realizare a unei construcţii noi, precum şi pentru asigurarea cheltuielilor aferente studiilor şi proiectării.

În acest program de consolidare a clădirilor, finanţat de Guvern, prin Ministerul Dezvoltării, erau incluse la finanţare doar consolidări ale clădirilor existente, nu şi demolări şi construcţii noi.

”Există precedent legal pentru acest modificări, întrucât un alt program de finanţare derulat de minister, cel pentru şcoli sigure, prevede posibilitatea demolării clădirilor şi construcţia unor structuri noi. Pentru includerea în program a blocului afectat, sunt necesare atât expertiza tehnică realizată de către experţi tehnici atestaţi pentru rezistenţă mecanică şi stabilitate, cât şi raportul de constatare a cauzei accidentului, întocmit de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin structurile competente”, se arată în documentul citat.

Întrucât regimul juridic al clădirilor nou realizate prin program este diferit, acestea vor intra în proprietatea privată a statului şi se atribuie unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află amplasată clădirea, prin convenţie încheiată cu Ministerul Dezvoltării.

”Locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari, la solicitarea acestora, pe întreaga durată a vieţii acestora, precum şi pe o perioadă de maximum 20 de ani pentru moştenitorii minori ai acestora, cu posibilitate de vânzare dacă foştii proprietari solicită”, precizează oficialii ministerului.

Actul normativ pus în transparenţă decizională de Ministerul Dezvoltării prelungeşte, totodată, perioada de derulare a programelor naţionale de investiţii "Şcoli sigure şi sănătoase" şi cel pentru consolidarea seismică a spitalelor, "Mihail Cantacuzino", până în anul 2028, faţă de 2025, cum era până acum.

"Reducerea riscului seismic şi consolidarea infrastructurii publice esenţiale – şcoli, spitale, clădiri publice şi blocuri de locuinţe este o prioritate pentru Ministerul Dezvoltării, pentru că asigură siguranţa cetăţenilor", a conchis ministrul Cseke Attila.

Totodată, conform proiectului de act normativ, autorităţile administraţiei publice locale ar putea finanţa, din buget propriu, expertizarea, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru clădirile încadrate în clasa de risc seismic ridicat (RSI şi RsII), pentru clădirile care îndeplinesc criteriile, dar pentru care nu se accesează fondurile alocate prin programul de finanţare derulat de Ministerul Dezvoltării, precum şi pentru clădirile afectate de explozii sau incendii.

