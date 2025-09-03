Ministerul Economiei nu mai are bani pentru plata salariilor unor angajați, în luna septembrie. Ce cheltuieli au fost „omise” la alcătuirea bugetului pe 2025

Ministerul Economiei nu mai are bani pentru plata salariilor unor angajați, în luna septembrie. Ce cheltuieli au fost „omise" la alcătuirea bugetului pe 2025
Ministerul Economiei nu mai are bani pentru plata unor salarii în luna septembrie, arată informațiile Economedia, iar situația a fost confirmată de ministrul Radu Miruță. În bugetul inițial creat la începutul anului nu a fost luată în calcul fuziunea cu Ministerul Digitalizării, astfel că fondurile necesare pentru plata angajaților proveniți din această instituție nu au fost prevăzute.

„Ministerul Economiei a preluat partea de Digitalizare, dar bugetul celor 70-80 de angajați preluați nu a fost prins în bugetul entității compuse. În ianuarie, când s-a făcut bugetul, s-a ținut cont doar de execuția bugetară din 2024, dar în 2025 situația s-a schimbat. Problema salariilor afectează și angajații ANPC”, a explicat Miruță, într-o intervenție pentru Economedia.

Potrivit ministrului, pe data de 10 septembrie urmează să se facă plata salariilor, iar momentan nu sunt bani pentru unii angajați, iar situația ar urma să se rezolve abia la rectificarea bugetară din a treia săptămână din luna septembrie.

Deși ministrul Radu Miruță a identificat sumele necesare pentru plata salariilor în bugetul mare, acestea nu pot fi „mutate” pur și simplu fără o soluție de redistribuire a fondurilor.

„Este o problemă pe care am adresat-o premierului. Problema este istorică. Atunci când s-a compus ministerul Economiei, a fost preluată sarcina Digitalizării, dar nu și bugetul aferent salariilor. Era previzibil că se va ajunge aici”, a subliniat ministrul.

