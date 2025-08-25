"În majoritatea covârșitoare a claselor nu avem schimbări", anunță Ministerul Educației. Școlile afectate de noile măsuri

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat luni seara, 25 august, că în majoritatea covârșitoare a claselor nu există schimbări în anul școlar 2025 - 2026, măsurile fiscal-bugetare afectând mai ales situația claselor sub efectiv.

După reorganizarea celor 507 unități de învățământ și creșterea normei didactice săptămânale de predare cu două ore, o altă măsură prevăzută de Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025 a fost modificarea limitelor minime și maxime pentru numărul de copii la clasă.

În acest context, Ministerul Educației a precizat că 'majoritatea claselor din România care se încadrau între limitele anterioare se vor încadra și în noile limite'.

'În majoritatea covârșitoare a claselor, nu avem schimbări, măsurile fiscal-bugetare afectând mai ales situația claselor sub efectiv.

Într-adevăr, acest demers de modificare a limitelor minime și maxime pentru numărul de copii în clasă a afectat mai ales clasele cu 8 sau 9 copii (adică aproximativ 0,5% din totalul claselor de învățământ primar și gimnazial din anul școlar 2024 - 2025) și, în mai mică măsură, unele clase la nivel de liceu. De asemenea, în anul școlar 2024 - 2025 au funcționat la nivel național, în clasa a VIII-a, 12 clase cu 1 elev, 26 de clase cu 2 elevi, 52 de clase cu 3 elevi, 64 de clase cu 4 elevi, 84 de clase cu 5 elevi, 92 de clase cu 6 elevi și 107 clase cu 7 elevi, model care va fi reorganizat la rândul său.

Este posibil ca aceste măsuri fiscal-bugetare să crească ușor ponderea învățământului simultan (la nivel primar și gimnazial), în estimarea ministerului de la 6% în prezent la 7,5%. Din nou, acest procent nu iese din diverse repere europene', a arătat Ministerul Educației.

Conform sursei citate, ținta ministerului rămâne una flexibilă: reducerea învățământului simultan prin relocarea adecvată a copiilor în școli unde pot avea acces la un proces educațional standard (așa cum tind spre exemplu practicile educaționale din Finlanda) sau derularea învățământului simultan acolo unde este necesar, dar prin utilizarea unor metodologii adecvate, decizia urmând interesele comunității locale și evaluarea educațională a inspectoratelor școlare (așa cum tind, spre exemplu, practicile educaționale din Franța și Irlanda).

'Ministerul Educației și Cercetării va informa public asupra rezultatelor definitive pentru anul școlar 2025 - 2026 atunci când acestea vor fi disponibile în forma finală', a dat asigurări instituția.

