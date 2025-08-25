"În majoritatea covârșitoare a claselor nu avem schimbări", anunță Ministerul Educației. Școlile afectate de noile măsuri

Autor: Adrian Zia
Luni, 25 August 2025, ora 22:18
130 citiri
"În majoritatea covârșitoare a claselor nu avem schimbări", anunță Ministerul Educației. Școlile afectate de noile măsuri
Sală de clasă FOTO Unsplash

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat luni seara, 25 august, că în majoritatea covârșitoare a claselor nu există schimbări în anul școlar 2025 - 2026, măsurile fiscal-bugetare afectând mai ales situația claselor sub efectiv.

După reorganizarea celor 507 unități de învățământ și creșterea normei didactice săptămânale de predare cu două ore, o altă măsură prevăzută de Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025 a fost modificarea limitelor minime și maxime pentru numărul de copii la clasă.

În acest context, Ministerul Educației a precizat că 'majoritatea claselor din România care se încadrau între limitele anterioare se vor încadra și în noile limite'.

'În majoritatea covârșitoare a claselor, nu avem schimbări, măsurile fiscal-bugetare afectând mai ales situația claselor sub efectiv.

Într-adevăr, acest demers de modificare a limitelor minime și maxime pentru numărul de copii în clasă a afectat mai ales clasele cu 8 sau 9 copii (adică aproximativ 0,5% din totalul claselor de învățământ primar și gimnazial din anul școlar 2024 - 2025) și, în mai mică măsură, unele clase la nivel de liceu. De asemenea, în anul școlar 2024 - 2025 au funcționat la nivel național, în clasa a VIII-a, 12 clase cu 1 elev, 26 de clase cu 2 elevi, 52 de clase cu 3 elevi, 64 de clase cu 4 elevi, 84 de clase cu 5 elevi, 92 de clase cu 6 elevi și 107 clase cu 7 elevi, model care va fi reorganizat la rândul său.

Este posibil ca aceste măsuri fiscal-bugetare să crească ușor ponderea învățământului simultan (la nivel primar și gimnazial), în estimarea ministerului de la 6% în prezent la 7,5%. Din nou, acest procent nu iese din diverse repere europene', a arătat Ministerul Educației.

Conform sursei citate, ținta ministerului rămâne una flexibilă: reducerea învățământului simultan prin relocarea adecvată a copiilor în școli unde pot avea acces la un proces educațional standard (așa cum tind spre exemplu practicile educaționale din Finlanda) sau derularea învățământului simultan acolo unde este necesar, dar prin utilizarea unor metodologii adecvate, decizia urmând interesele comunității locale și evaluarea educațională a inspectoratelor școlare (așa cum tind, spre exemplu, practicile educaționale din Franța și Irlanda).

'Ministerul Educației și Cercetării va informa public asupra rezultatelor definitive pentru anul școlar 2025 - 2026 atunci când acestea vor fi disponibile în forma finală', a dat asigurări instituția.

Călin Georgescu: Dacă nu aș fi fost interzis, azi vorbeam de „Pacea de la București”. Ce declarații a mai făcut extremistul la IPJ
Călin Georgescu: Dacă nu aș fi fost interzis, azi vorbeam de „Pacea de la București”. Ce declarații a mai făcut extremistul la IPJ
Călin Georgescu a declarat, la ajungerea la IJP Ilfov, unde trebuie să dea cu subsemnatul în urma măsurii controlului judiciar, că dacă nu ar fi fost „interzis”, s-ar fi vorbit acum...
Doar 1,4% din profesorii titulari vor avea norme la unități școlare multiple la creșterea cu 2 ore a normei săptămânale
Doar 1,4% din profesorii titulari vor avea norme la unități școlare multiple la creșterea cu 2 ore a normei săptămânale
Aproximativ 98,6% dintre cadrele didactice titulare rămân în aceleaşi unităţi şcolare la creșterea normei săptămânale cu 2 ore, a anunțat Ministerul Educaţiei vineri, 22 august....
#Ministerul Educatiei, #masuri fiscale, #clase sub efectiv , #stiri invatamant
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A rupt tacerea: reactie dura a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat ca si-a inselat sotia timp de 20 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cine nu se poate pensiona in Romania. Indemnizatia sociala se acorda doar pensionarilor

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump susține că a vorbit cu Putin și după întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni. De ce nu vrea liderul de la Moscova să stea față în față cu cel de la Kiev VIDEO
  2. "În majoritatea covârșitoare a claselor nu avem schimbări", anunță Ministerul Educației. Școlile afectate de noile măsuri
  3. Cine sunt cei 5 jurnaliști uciși de armata israeliană în dublul atac de la Spitalul Nasser. Reacția lui Benjamin Netanyahu
  4. Japonia a inaugurat prima sa centrală osmotică. Ce este energia osmotică și cum funcționează?
  5. La 18 luni după ce a devenit primul om implantat cu cipul cerebral al lui Elon Musk, pacientul spune că întreaga sa viață s-a schimbat
  6. De ce blocarea rachetelor ATACMS de către Trump nu mai reprezintă o lovitură atât de dură pentru Ucraina?
  7. Serviciile poștale din Europa suspendă livrările de colete către SUA, în haosul tarifelor impuse de Trump. Micii exportatori, printre primele victime
  8. Telefoane cu cartelă preplătită, conturi de socializare șterse. Măsuri extreme de precauție pentru cei care vizitează America lui Trump
  9. Trump se laudă că liderii UE îl numesc președintele Europei. "Este o onoare. Sunt oameni buni" VIDEO
  10. Impact violent între o ambulanță în misiune și un autoturism, la Timișoara. Un bebeluș de o lună și două femei au ajuns la spital