Reacția MAE după ce Călin Georgescu a promovat discursul lui Putin despre împărțirea Ucrainei între vecini

Ministerul de Externe a reacționat oficial joi, 30 ianuarie, la declarațiile lui Călin Georgescu despre granițele Ucrainei. Călin Georgescu a vorbit despre redefinirea frontierelor țării invadate de Rusia în 2022, astfel că MAE a trebuit să reasigure partenerii externi că țara noastră respectă suveranitatea și granițele Ucrainei.

În urma declarațiilor lui Călin Georgescu, similare discursului lui Putin despre împărțirea Ucrainei între Rusia, Polonia, Ungaria și România, diplomația românească a reamintit poziția oficială a țării cu privire la acest subiect.

„Ministerul Afacerilor Externe din România reiterează puternic poziția țării în susținerea suveranității, integrității teritoriale și independenței Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional. Această poziție este clară și fundamentată în dreptul internațional, interesul național și o politică externă pe termen lung bazată pe valori”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe pe platforma X, în limba engleză.

