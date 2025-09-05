"Nu poți să vii în șlapi sau ca la piață". Avertismentul în scris al unui ministru din Guvernul Bolojan privind ținuta subordonaților la birou

Autor: Mihai Diac
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 16:38
587 citiri
"Nu poți să vii în șlapi sau ca la piață". Avertismentul în scris al unui ministru din Guvernul Bolojan privind ținuta subordonaților la birou
Premierul Bolojan și ministrul Pîslaru - Foto Dragoș Pîslaru, Facebook

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și-a înștiințat în scris subordonații că au obligația să fie îmbrăcați decent la serviciu.

„Vă aducem la cunoștință importanța menținerii unui climat profesional, a imaginii publice corespunzătoare Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și importanța ținutei vestimentare a angajaților, care trebuie să reflecte profesionalism și respect față de instituție”, precizează o adresă transmisă de ministru către angajații MIPE, informează Digi 24 la data de 5 septembrie 2025.

Adresa este semnată, în numele ministrului, de un secretar de stat din MIPE și poartă data de 4 septembrie 2025.

Ministrul a explicat că a ajuns să transmită această dispoziție internă după ce chiar unii angajați i-au semnalat problema ținutei, prin intermediul unor formulare de feedback.

"Am avut formulare de feedback din partea colegilor: lumea se îmbracă uneori ca la un meci de fotbal. Nu vreau să spun de șlapi, dar nu vii la birou de parcă mergi la colțul străzii să îți iei câteva lucruri. E o chestiune de respect reciproc. Nu cer costum și cravată, dar să fii îmbrăcat decent. E absolut firesc. Nu e vorba de uniformă sau de un cod vestimentar impus, ci de faptul că nu poți să vii în șlapi sau ca la piață la birou. Suntem într-o instituție publică - vii îmbrăcat profesionist”, a subliniat ministrul Pîslaru.

