Ministrul Radu Marinescu a discutat cu Banca Mondială despre "Cartierul Justiției". În ce stadiu se află proiectul

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre "necesitatea continuării unor demersuri și proiecte care vizează eficientizarea și modernizarea întregului sistem de justiție din România", inclusiv despre proiectul intitulat „Cartierul pentru Justiție”.

Discuția s-a purtat într-o întâlnire desfășurată la București în ziua de 9 septembrie 2025, a anunțat Ministerul Justiției.

"La sediul Ministerului Justiției a avut loc întâlnirea Ministrului Justiției, domnul Radu Marinescu, cu reprezentanții Băncii Mondiale, în cadrul căreia au fost purtate discuții despre necesitatea continuării unor demersuri și proiecte care vizează eficientizarea și modernizarea întregului sistem de justiție din România. Pe parcursul întâlnirii, ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a subliniat importanța continuării proiectelor de investiții în zona dezvoltării și modernizării infrastructurii, atât la nivelul instanțelor de judecată, cât și în cadrul sistemului penitenciar", precizează comunicatul transmis de Ministerul Justiției.

Pe de altă parte, în cadrul acestor discuții, reprezentanții Băncii Mondiale și-ar fi exprimat disponibilitatea de a discuta cu oficiali români, "în vederea depășirii unor obstacole de natură financiară".

"În cadrul întâlnirii au fost, de asemenea, purtate discuții în scopul identificării unor soluții eficiente, care să conducă la deblocarea Proiectului „Cartierul pentru Justiție”, ca urmare a resurselor financiare insuficiente, în pofida tuturor demersurilor pe care Ministerul Justiției le-a întreprins în acest scop. Situația de blocaj poate fi depășită de îndată ce Ministerul Finanțelor va aloca Ministerului Justiției credite de angajament și bugetare, necesare pentru semnarea contractului de proiectare avansată, în scopul obținerii autorizației de construire. Cu privire la proiectele Ministerului Justiției, aflate în derulare, care necesită finanțare pentru a fi continuate și duse la bun sfârșit, reprezentanții Băncii Mondiale și-au afirmat angajamentul că vor purta discuții în acest sens cu toți factorii decizionali, în vederea depășirii unor obstacole de natură financiară", a transmis Ministerul Justiției.

La întâlnirea de la sediul MJ au participat, din partea Băncii Mondiale, Anna Akhalkatsi, Director pentru Uniunea Europeană, Europa și Asia Centrală, Asad Alam, Director Regional pentru Divizia de Prosperitate pentru Europa și Asia Centrală (ECA), Yasser El-Gammal, Manager de Țară al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria, precum și șefii de proiecte dedicate sistemului judiciar, implementate de Ministerul Justiției.

