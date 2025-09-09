Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Ministrul Radu Marinescu a discutat cu Banca Mondială despre "Cartierul Justiției". În ce stadiu se află proiectul

Autor: Mihai Diac
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 17:41
371 citiri
Ministrul Radu Marinescu a discutat cu Banca Mondială despre "Cartierul Justiției". În ce stadiu se află proiectul
Radu Marinescu, ministrul Justitiei - FOTO Facebook/radu marinescu

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre "necesitatea continuării unor demersuri și proiecte care vizează eficientizarea și modernizarea întregului sistem de justiție din România", inclusiv despre proiectul intitulat „Cartierul pentru Justiție”.

Discuția s-a purtat într-o întâlnire desfășurată la București în ziua de 9 septembrie 2025, a anunțat Ministerul Justiției.

"La sediul Ministerului Justiției a avut loc întâlnirea Ministrului Justiției, domnul Radu Marinescu, cu reprezentanții Băncii Mondiale, în cadrul căreia au fost purtate discuții despre necesitatea continuării unor demersuri și proiecte care vizează eficientizarea și modernizarea întregului sistem de justiție din România. Pe parcursul întâlnirii, ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a subliniat importanța continuării proiectelor de investiții în zona dezvoltării și modernizării infrastructurii, atât la nivelul instanțelor de judecată, cât și în cadrul sistemului penitenciar", precizează comunicatul transmis de Ministerul Justiției.

Pe de altă parte, în cadrul acestor discuții, reprezentanții Băncii Mondiale și-ar fi exprimat disponibilitatea de a discuta cu oficiali români, "în vederea depășirii unor obstacole de natură financiară".

"În cadrul întâlnirii au fost, de asemenea, purtate discuții în scopul identificării unor soluții eficiente, care să conducă la deblocarea Proiectului „Cartierul pentru Justiție”, ca urmare a resurselor financiare insuficiente, în pofida tuturor demersurilor pe care Ministerul Justiției le-a întreprins în acest scop. Situația de blocaj poate fi depășită de îndată ce Ministerul Finanțelor va aloca Ministerului Justiției credite de angajament și bugetare, necesare pentru semnarea contractului de proiectare avansată, în scopul obținerii autorizației de construire. Cu privire la proiectele Ministerului Justiției, aflate în derulare, care necesită finanțare pentru a fi continuate și duse la bun sfârșit, reprezentanții Băncii Mondiale și-au afirmat angajamentul că vor purta discuții în acest sens cu toți factorii decizionali, în vederea depășirii unor obstacole de natură financiară", a transmis Ministerul Justiției.

La întâlnirea de la sediul MJ au participat, din partea Băncii Mondiale, Anna Akhalkatsi, Director pentru Uniunea Europeană, Europa și Asia Centrală, Asad Alam, Director Regional pentru Divizia de Prosperitate pentru Europa și Asia Centrală (ECA), Yasser El-Gammal, Manager de Țară al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria, precum și șefii de proiecte dedicate sistemului judiciar, implementate de Ministerul Justiției.

Cresc tensiunile între ministru și magistrați. Ministrul transmite că nu există grevă în Justiție. Magistrații refuză să vină la întâlnirea cu ministrul
Cresc tensiunile între ministru și magistrați. Ministrul transmite că nu există grevă în Justiție. Magistrații refuză să vină la întâlnirea cu ministrul
Tensiunile dintre ministrul Justiției, Radu Marinescu, și reprezentanții magistraților sunt în creștere, ca urmare a proiectului de lege care ar reduce pensiile speciale, iar în acest...
Decizia Curții de Justiție a UE privind executarea pedepselor reprezintă un succes al României, anunță Ministerul Justiției. În ce condiții se va aplica
Decizia Curții de Justiție a UE privind executarea pedepselor reprezintă un succes al României, anunță Ministerul Justiției. În ce condiții se va aplica
Ministerul Justiției (MJ) din România salută decizia pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene privitoare la executarea pedepselor. "În esență, hotărârea stabilește...
#ministerul justitiei, #banca mondiala, #Banca Mondiala Romania, #Cartierul pentru Justitie Bucuresti, #Cartierul Justitiei, #radu marinescu , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Victor Piturca a facut anuntul, la 69 de ani: "Am renuntat!". Care e ocupatia fostului selectioner: "Imi spun: 'Nu, nu, nu'"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FOTO A ajuns "de nerecunoscut" dupa ce si-a stors un cos: "Imaginile sunt oribile"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O grădiniță și-a îmbrăcat copiii în haine de Pionieri și Șoimii Patriei din perioada comunistă și le-a prezentat acestora informații despre Ceaușescu. Poliția face anchetă
  2. Spionul capturat la Timișoara și acuzat că a vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus, reținut de DIICOT SURSE
  3. "Boloș minte de rupe". Adrian Câciu îi ia apărarea lui Ciolacu în scandalul "deficitul vs. durerea în organul genital". "Poate aruncă în aer piețele financiare"
  4. Sistemele mobile de apărare antiaeriană germane Skyranger vor ajunge în Ucraina. Ce pot face acestea?
  5. Franța, în derivă. Macron, tot mai izolat, joacă ultima carte
  6. Oficial din Educație: „Nu vedem o legătură între măsurile de criză și abandonul școlar”. Cum eșuează Executivul în comunicarea cu dascălii, în plin val de proteste
  7. De ce sunt omorâte femeile? Despre legalizarea femicidului
  8. CNA a dispus eliminarea de pe Internet a conferinței în care medici români au susținut idei false despre pandemie și despre vaccinare. Sesizarea a venit de la Colegiul Medicilor
  9. Cum își pregătește Kim Jong Un fiica, pasionată de Gucci, să devină cea mai periculoasă adolescentă din lume
  10. Greșeala de interpretare a lui Trump față de Rusia costă scump Ucraina. Acum, intențiile lui Putin sunt mai limpezi ca oricând - Analiză