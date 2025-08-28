Date de la Ministerul Muncii: În România, în 2025, erau în vigoare aproximativ 155.000 de contracte pe drepturi de autor. Ce profesii intră în această categorie

Joi, 28 August 2025, ora 10:59
288 citiri
Primăria nu are banii pierduți în instanță FOTO Pixabay
Numărul contractelor de drepturi de autor și convenții civile în România a ajuns la aproximativ 155.000, potrivit datelor Ministerului Muncii, transmite HotNews. Într-o serie de date anterioare, transmise aceleiași publicații, numărul acestora era mai mic cu 60.000 în 2024.
Potrivit datelor, 83% din contractele pe drepturi de autor sunt în limita a 1-3.700 de lei lunar, adică 120.000 de posesori de contracte, dintre care 53.000 sunt femei.
Beneficiarii de contract pe drepturi de autor sunt o categorie privilegiată fiscal. În cazul în care persoana respectivă are și venituri salariale (carte de muncă în altă firmă) sau pensii, firma care plătește drepturi de autor are un cost total de 5.319 lei la 5.000 de lei net pentru creator, față de 8.740 lei cât are costuri de companie pentru un angajat pe carte de muncă.
Ce categorii intră în categoria drepturilor de autor
- Muzică, film și audiovizual (compunere, interpretare, scenaristică, regie, producție audio/video).
- Publicații și jurnalism (scriitori, autori de manuale, jurnaliști, traducători, redactori).
- Artele vizuale și design (artiști plastici, arhitecți, designeri grafici și industriali, fotografi, ilustratori).
- Software, IT și jocuri video (programe de calculator originale, aplicații, jocuri digitale).
- Literatură, teatru și opere dramatice (autori de piese, scenografi, dramaturgi).
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Ministerul Muncii a sărit în ajutorul celor care au nevoie de tichetele de energie, după scumpirile din ultima perioadă și a realizat un tutorial care arată pas cu pas cum se completează...
Potrivit unor declarații recente făcute în presa de specialitate de ministrul Alexandru Nazare, Ministerul Finanțelor lucrează la introducerea taxării inverse în domeniul comerțului cu...