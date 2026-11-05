Florin Manole anunță că vrea să facă o reorganizare în ministerul pe care-l conduce. "Nu pentru că vreau să dau pe cineva afară"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 04 Noiembrie 2026, ora 23:51
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Florin Manole anunță că vrea să facă o reorganizare în ministerul pe care-l conduce. "Nu pentru că vreau să dau pe cineva afară"
Florin Manole, ministrul Muncii FOTO petreflorinmanole.ro

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri, 4 noiembrie, că dorește o ”reorganizare” a ministerului în fruntea căruia a revenit după o pauză de cinci luni, argumentând această măsură prin faptul că, în timp ce unii salariați ai instituției sunt nevoiți să stea peste program, colegi de-ai lor nu au aceeași ”încărcătură” când vine vorba de sarcinile profesionale. Manole afirmă că reorganizarea nu are ca scop concedierea unor persoane.

”Vă spun că și eu voi face o reorganizare în minister, nu pentru că vreau să dau pe cineva afară și nu o să fac asta, ci pentru că vreau să aloc mai multe resurse umane în departamentele cu mai mare încărcare de muncă și unde știu că oamenii... Astăzi m-am întors de la o întâlnire cu premierul și când urcam în minister la ora 6, erau oameni care abia plecau atunci, unii au stat și peste ora 6. Programul de lucru nu se termină la 6”, a afirmat Florin Manole, miercuri seară, la Antena 3.

El a arătat că nu toți salariații Ministerului Muncii au aceeași ”încărcătură” când vine vorba de sarcinile profesionale.

”Deci sunt oameni care stau mai mult la muncă decât alții și sunt departamente în minister - și trebuie să o recunosc, nu o să fac public shaming acum să zic cine - dar care nu au încărcătura celor care lucrează la Asistență socială, de exemplu”, a adăugat ministrul.

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