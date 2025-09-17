Obiceiul patronilor români: Munca nedeclarată. Neregulile descoperite după 2.000 de controale făcute la nivel național

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că, în urma a peste 2.000 de controale, inspectorii de muncă au depistat 370 de persoane care munceau nedeclarat, el precizând că la o fabrică de mobilă din Bihor au fost găsiți 295 de angajați care, deși aveau contracte part-time, lucrau zilnic, fără protecție și fără drepturile cuvenite.

”Fiecare produs de mobilier înseamnă munca unor oameni care trudesc zi de zi. Ei merită siguranță, nu hârtii care ascund realitatea. În urma a peste 2.000 de controale, inspectorii de muncă au depistat 370 de persoane care munceau nedeclarat. Doar la o fabrică de mobilă din Bihor au fost găsiți 295 de angajați care, deși aveau contracte part-time, lucrau zilnic, fără protecție și fără drepturile cuvenite”, a scris ministrul Muncii într-o postare pe Facebook.

”Vom continua să combatem munca la negru. Protejăm angajații. Respect pentru fiecare om și pentru fiecare oră de muncă”, a mai transmis Florin Manole.

Inspecția Muncii a prezentat miercuri bilanțul controalelor realizate în săptămâna 08.09-12.09.2025, care au dus la amenzi de peste 3,4 milioane lei și 370 de persoane depistate cu muncă nedeclarată.

”În perioada 08.09-12.09.2025, Inspecția Muncii a efectuat 2.055 de acțiuni de control, din care 1.160 au fost în domeniul relațiilor de muncă și 895 în domeniul securității și sănătății în muncă, în cadrul cărora a aplicat 1.279 de sancțiuni contravenționale, din care, 432 amenzi în cuantum de 3.484.900 lei”, precizează instituția. Potrivit Inspecției Muncii, în cadrul controalelor efectuate în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 370 de persoane prestând muncă nedeclarată, au fost aplicate 514 de sancțiuni contravenționale, din care 250 amenzi în valoare de 2.557.900 lei și 264 avertismente, iar pentru remedierea deficiențelor constatate au fost dispuse 1.602 de măsuri.

”Din cele 370 persoane identificate prestând muncă nedeclarată, 295 prestau activitate la o fabrică de mobilă din județul Bihor în baza unor contracte individuale de muncă cu timp parțial, cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în contract. În domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii de muncă au aplicat 765 de sancțiuni contravenționale, din care 182 au fost amenzi în cuantum de 927.000 lei și 583 avertismente, iar pentru remedierea neconformităților constatate au fost dispuse 927 de măsuri”, subliniază Inspecția Muncii.

În cadrul acțiunilor de control, inspectorii de muncă au oprit 3 echipamente de muncă neconforme (schelă neconformă, lipsă apărătoare la fierăstrăul circular și centrală termică fără autorizare ISCIR) care puneau în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă, au sistat un loc de muncă (pentru neluarea măsurilor legale împotriva căderilor de la înălțime) și activitatea la un punct de lucru (activitatea era desfășurată într-o încăpere cu potențial exploziv).

Inspecția Muncii anunță intensificarea controalelor la nivel național, cu scopul de a se asigura că angajatorii respectă legislația muncii și oferă un mediu de lucru sigur și echitabil.

”Respectarea legislației nu este doar o obligație, ci și o garanție a unui parteneriat corect între angajați și angajatori, aducând beneficii pe termen lung pentru toți. Inspecția Muncii rămâne fermă în a combate munca nedeclarată și în condiții precare, protejând astfel drepturile și siguranța lucrătorilor”, se arată în comunicat.

