Ministerul Public anunță un grup de lucru pentru confiscarea banilor de proveniență suspectă. Propunerea vizează descurajarea campaniilor electorale de tip „0 lei”

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 11:50
Călin Georgescu FOTO /Hepta

Ministerul Public a anunțat intenția constituirii unui grup de lucru interinstituțional care va elabora propuneri legislative privind posibilitatea confiscării administrative a sumelor de bani în numerar a căror proveniență nu poate fi justificată. Inițiativa vine în contextul intensificării cooperării internaționale pentru combaterea spălării banilor, a corupției și a finanțării activităților ilegale, dar și pe fondul discuțiilor tot mai frecvente despre utilizarea fondurilor ilicite în campanii de dezinformare și influențare electorală.

Cooperare româno-britanică în lupta împotriva activelor ilicite

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Alex Florența, a avut, la sediul instituției, o întrevedere cu Stephen Doughty, ministrul pentru Europa al Marii Britanii, aflat la București alături de o delegație oficială. Discuțiile s-au concentrat pe tema confiscării activelor ilicite, cu accent pe provocările și soluțiile instituționale din acest domeniu.

Un punct important pe agenda întâlnirii l-a constituit subiectul utilizării banilor proveniți din activitățile grupurilor infracționale organizate pentru alimentarea campaniilor de dezinformare și pentru interferența în procesele electorale — o problemă tot mai acută în contextul geopolitic actual.

Potrivit Ministerului Public, în marja discuțiilor a fost subliniată importanța constituirii unui grup de lucru interinstituțional, inițiat de Parchetul General, care va avea misiunea de a elabora o bază legală clară pentru confiscarea administrativă a banilor în numerar fără proveniență dovedită.

Spre o reglementare europeană a confiscării administrative

Grupul de lucru, din care face parte și un reprezentant al Ambasadei Marii Britanii în România, va lucra la redactarea unor propuneri legislative care să permită confiscarea sumelor suspecte chiar și în lipsa unei condamnări penale. Modelul urmărește să se alinieze practicilor europene deja aplicate în mai multe state membre, unde confiscarea administrativă a bunurilor nejustificate este considerată un instrument esențial în lupta împotriva criminalității organizate.

Din partea Parchetului General au participat la discuții Marian Anghel, consilier al procurorului general, Flavian Popa, procuror-șef al Serviciului de cooperare judiciară internațională, și procurorul Ionuț-Nicușor Niță-Burcea.

Delegația britanică a fost formată din Rebecca Shah, adjuncta misiunii în România, Kate Mahony, secretară, Ruth Wiseman, șefa Departamentului pentru Nord și Sud, Richard Calver, coordonator regional pentru Europa Centrală și de Sud în lupta împotriva crimei organizate, și Anca Jurma, ofițer de angajament legislativ.

