Ce investigații și analize gratuite pot face persoanele asigurate. Anunțul Ministerului Sănătăţii

Autor: Maria Popa
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 15:11
Medic Foto: Pixabay

Persoanele asigurate beneficiază anual de analize de laborator gratuite, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul respectiv nu au efectuat aceste investigaţii, a reamintit luni, 27 octombrie, Ministerul Sănătăţii.

Reprezentanţii Ministerului Sănătății enumeră și investigaţiile paraclinice recomandate pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 ani.

"Eşti asigurat şi nu ştii cum să beneficiezi de pachetul de investigaţii şi analize gratuite? Nimic mai simplu, mergi la medicul de familie.

Anual beneficiezi de analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul respectiv nu ai efectuat aceste investigaţii", au transmis reprezentanţii MS pe Facebook.

Investigaţiile paraclinice recomandate pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 ani sunt:

- Hemoleucogramă completă;

- Proteina C reactivă

- Glicemie a jeun;

- Colesterol seric total;

- LDL colesterol;

- Creatinina serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată - RFGe;

- TGO;

- TGP;

- VDRL sau RPR;

- examen microscopic al secreţiei vaginale la femeile active sexual;

- testare HPV, conform metodologiei de screening pentru cancerul de col uterin, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii;

- pentru femei la risc înalt, cu vârsta cuprinsă între 30 şi 39 de ani inclusiv, ecografie de sân şi mamografie 2D, anual, conform metodologiei de screening pentru cancerul de sân, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.

De ce vrea ministrul Sănătății să reorganizeze total DSP-urile. ”S-a pierdut controlul administrativ și legislativ”
De ce vrea ministrul Sănătății să reorganizeze total DSP-urile. ”S-a pierdut controlul administrativ și legislativ”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, vineri, 24 octombrie, că se lucrează la o reorganizare a Direcțiilor de Sănătate Publică, cu separarea clară între sănătatea...
Ce nereguli au fost găsite la spitalul privat din Constanța, unde o femeie a avut complicații după naștere. Autorizație sanitară acordată ilegal, ca hotel
Ce nereguli au fost găsite la spitalul privat din Constanța, unde o femeie a avut complicații după naștere. Autorizație sanitară acordată ilegal, ca hotel
Ministerul Sănătății a publicat miercuri, 22 octombrie, concluziile verificărilor la spitalul privat din Constanța unde o femeie a născut cu complicații și a murit apoi la spitalul...
