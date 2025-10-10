Ce îl șochează cel mai mult pe Alexandru Rogobete în spitale: „Aș introduce bunul simț într-un ordin de ministru”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 19:40
496 citiri
Ce îl șochează cel mai mult pe Alexandru Rogobete în spitale: „Aș introduce bunul simț într-un ordin de ministru”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete - FOTO Facebook Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit despre provocările și prioritățile din primele luni de mandat, în cadrul emisiunii UPDATE POLITIC, găzduită de Ziare.com. Oficialul a făcut o radiografie a sistemului sanitar românesc, subliniind nevoia de schimbare de atitudine, formare continuă și implementare a bunelor practici europene.

„În general, atitudinea mă șochează și aici, sigur, cel mai ușor este să constat. Am constatat că, dar rolul meu nu este doar să constat, este să venim cu măsuri proactive care să schimbe, poate nu în totalitate din prima, dar să schimbe aceste comportamente care nu ne fac bine”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Ziare.com.

Ministrul a explicat că una dintre marile probleme ale sistemului este rezistența la schimbare și lipsa unei culturi organizaționale bazate pe empatie și comunicare eficientă. „Dacă aș putea să introduc bunul simț într-un ordin de ministru aș face în fiecare zi câte un ordin. Dar nu pot, din păcate. Și atunci, cred că rolul meu și al nostru este să realizăm cât mai multe cursuri, cât mai multe sesiuni de training, atât de comunicare, cât și de empatie. Există în alte țări astfel de programe, nu trebuie să inventăm apa caldă”, a spus ministrul.

Alexandru Rogobete a menționat că a discutat cu alți colegi medici români care lucrează în alte state ale Uniunii Europene și care i-au împărtășit exemple de bune practici ce pot fi aplicate și în România. „Cred că trebuie să luăm exemplele de bună practică din alte țări și să le aplicăm și la noi pentru că se poate. O parte din ele deja începem să le aplicăm sau lucrăm la programe pentru ele”, a precizat acesta.

Declarațiile au venit în contextul unei vizite efectuate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șapte copii au murit. Ministrul a constatat atunci că unele reguli de igienă și protecție a pacienților nu sunt respectate, semnalând prezența angajatelor cu bijuterii și unghii false – practici interzise prin protocoalele medicale ATI.

Întregul interviu poate fi urmărit aici:

Revoltă a primarilor după ce premierul i-a ameninţat cu dosare penale. "Ce face Bolojan în administrația locală nu și-a permis nimeni"
Revoltă a primarilor după ce premierul i-a ameninţat cu dosare penale. "Ce face Bolojan în administrația locală nu și-a permis nimeni"
Premierul Ilie Bolojan a încercat să explice joi seară, 9 octombrie, de ce nu acordă mai multe fonduri primăriilor și i-a avertizat pe aleșii locali care nu plătesc contribuțiile la pensie...
O nouă numire la conducerea Spitalului pentru Copii Sfânta Maria din Iași. Managera licențiată în Medicină și Drept a fost adusă de la alt spital
O nouă numire la conducerea Spitalului pentru Copii Sfânta Maria din Iași. Managera licențiată în Medicină și Drept a fost adusă de la alt spital
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunțat, miercuri, 8 octombrie, numele noului manager al Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria”, unde 9 copii au contractat o...
#ministerul sanatatii, #reforma, #spitale, #ordin de ministru, #alexandru rogobete , #Stiri Alexandru Rogobete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO "Daca aveam o mitraliera va impuscam pe toti" Declaratii socante ale barbatului care a vrut sa-si incendieze masina intr-o benzin
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic a transmis un mesaj ingrijorator din China, in limba materna: "Incerc sa raman viu!"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce îl șochează cel mai mult pe Alexandru Rogobete în spitale: „Aș introduce bunul simț într-un ordin de ministru”
  2. Revoltă a primarilor după ce premierul i-a ameninţat cu dosare penale. "Ce face Bolojan în administrația locală nu și-a permis nimeni"
  3. Scandalul desființării pensiilor speciale, departe de final. CSM îl contrazice pe Bolojan: „Problema a fost deja reglementată”
  4. De ce nu a luat Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace. Greșeli strategice sau o problemă de sincronizare?
  5. Sorin Grindeanu, la congresul UDMR: „Dincolo de coaliția de guvernare este doar deșertăciunea populismului”
  6. Kelemen Hunor îl ia peste picior pe Sorin Grindeanu: ”Astăzi nu trebuie să ai emoții, urmează un alt congres unde poate că da”
  7. Bancul tăios spus de Boc la congresul UDMR: „De ce se fac alegeri din patru în patru ani?”
  8. Dragnea se urcă pe valul conspiraționist și vorbește despre planuri secrete de „acaparare a României”. „Sărăcirea populației a început și urmează mai rău”
  9. Controverse la congresul UDMR, după ce Viktor Orban a petrecut la Cluj: Nicușor Dan nu mai participă, Sorin Grindeanu a ieșit din sală când se intona imnul secuiesc
  10. Ar accepta Nicușor Dan un guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Ludovic Orban, noul consilier prezidențial

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Update Politic,
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „În România se pot face reforme reale. Urmează o reorganizare așteptată de 20 de ani”

Acum 5 ore

Business Focus,
Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei