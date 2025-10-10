Ce îl șochează cel mai mult pe Alexandru Rogobete în spitale: „Aș introduce bunul simț într-un ordin de ministru”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit despre provocările și prioritățile din primele luni de mandat, în cadrul emisiunii UPDATE POLITIC, găzduită de Ziare.com. Oficialul a făcut o radiografie a sistemului sanitar românesc, subliniind nevoia de schimbare de atitudine, formare continuă și implementare a bunelor practici europene.

„În general, atitudinea mă șochează și aici, sigur, cel mai ușor este să constat. Am constatat că, dar rolul meu nu este doar să constat, este să venim cu măsuri proactive care să schimbe, poate nu în totalitate din prima, dar să schimbe aceste comportamente care nu ne fac bine”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Ziare.com.

Ministrul a explicat că una dintre marile probleme ale sistemului este rezistența la schimbare și lipsa unei culturi organizaționale bazate pe empatie și comunicare eficientă. „Dacă aș putea să introduc bunul simț într-un ordin de ministru aș face în fiecare zi câte un ordin. Dar nu pot, din păcate. Și atunci, cred că rolul meu și al nostru este să realizăm cât mai multe cursuri, cât mai multe sesiuni de training, atât de comunicare, cât și de empatie. Există în alte țări astfel de programe, nu trebuie să inventăm apa caldă”, a spus ministrul.

Alexandru Rogobete a menționat că a discutat cu alți colegi medici români care lucrează în alte state ale Uniunii Europene și care i-au împărtășit exemple de bune practici ce pot fi aplicate și în România. „Cred că trebuie să luăm exemplele de bună practică din alte țări și să le aplicăm și la noi pentru că se poate. O parte din ele deja începem să le aplicăm sau lucrăm la programe pentru ele”, a precizat acesta.

Declarațiile au venit în contextul unei vizite efectuate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șapte copii au murit. Ministrul a constatat atunci că unele reguli de igienă și protecție a pacienților nu sunt respectate, semnalând prezența angajatelor cu bijuterii și unghii false – practici interzise prin protocoalele medicale ATI.

Întregul interviu poate fi urmărit aici:

