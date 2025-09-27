Schimbări după tragedia de la spitalul de copii din Iași. Asistentele și infirmierele vor urma cursuri pentru procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor

Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 17:31
245 citiri
Mai mulți copii au murit la ATI, infectați de o bacterie FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță sâmbătă, 27 septembrie, că a discutat cu oficialii Colegiului Medicilor și Societății de ATI, iar până la finalul acestui an va fi pus la punct modul de pregătire pentru asistente și infirmiere în așa fel încât acestea să cunoască procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor, iar cele care nu vor parcurge respectivele cursuri nu vor mai putea lucra în ATI sau nu se vor mai putea angaja.
Ministrul mai spune că, în contextul în care cazuri precum de la Spitalul Sfânta Maria din Iași se pot repeta, la nivelul Ministerului Sănătății va înființa programul Acțiuni prioritate reducerea infecțiilor asociate activității medicale.
„În această dimineață am avut discuții cu primul ministru, am avut discuții cu domnul președinte Nicușor Dan și vom veni cu câteva măsuri pro-active, câteva din le anunț acum.
La Ministerul Sănătății, echipa mea, de săptămâna viitoare, va înființa programul Acțiuni prioritate reducerea infecțiilor asociate activității medicale, așa cum avem programele acțiuni prioritare pe ATI sau pe AVC.
Practic, vom realiza o sursă de finanțare directă către unitățile sanitare care au ATI prin care vom finanța achiziția de dezinfectanți, de materiale de protecție și de consumabile, inclusiv filtre HEPA pentru a reduce presiunea bugetară de pe unitatea sanitară și pentru a ne asigura că avem o finanțare directă și pentru această zonă, direct în secțiile de ATI și de ATI nou născuți.
Acesta a subliniat că a discutat cu oficialii Societății Naționale de ATI și ai Colegiului Medicilor din România, iar în perioada următoare, până la finalul anului, va fi pus la punct un modul de pregătire pentru asistente și infirmiere în așa fel încât acestea să cunoască procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
6 copii au murit la Iași
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță sâmbătă, 27 septembrie, că a discutat cu oficialii Colegiului Medicilor și Societății de ATI, iar până la finalul acestui an va fi pus...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, 27 septembrie, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor,...
Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, a atras atenția sâmbătă, 27 septembrie, asupra proastei gestionări a focarului de infecții nosocomiale...
Un nou-născut a murit în luna iunie la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, după ce s-a infectat cu o bacterie diferită, iar familia copilului aduce acuzații grave unității medicale....
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă, 27 septembrie, la Iași, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Sf. Maria'.
Potrivit Ministerului Sănătății, în jurul...
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunţat vineri seară, 26 septembrie, că se îndreaptă spre Iaşi, acolo unde şase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie. Ministrul...
Este anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași după ce 6 copii ar fi murit în ultimele zile în secția de Terapie Intensivă (ATI) în urma unei infecții cu o...
Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii 'Sf. Maria' Iași, dr. Cătălina Ionescu, a declarat vineri, 26 septembrie, presei, că până acum nu a fost identificată sursa...
Preşedintele României Nicuşor Dan a transmis vineri, 26 septembrie, că este profund îndurerat de tragedia care a avut loc la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii...
Este anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași după ce 6 copii ar fi murit în ultimele zile în secția de Terapie Intensivă (ATI) în urma unei infecții cu o...
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacționat ferm la cazul focarului de infecție şi al deceselor de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. El a declarat vineri, 26...
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a demarat vineri, 26 septembrie, anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din municipiu. Anunțul vine după ce o publicaţie...