Schimbări după tragedia de la spitalul de copii din Iași. Asistentele și infirmierele vor urma cursuri pentru procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor

Mai mulți copii au murit la ATI, infectați de o bacterie FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță sâmbătă, 27 septembrie, că a discutat cu oficialii Colegiului Medicilor și Societății de ATI, iar până la finalul acestui an va fi pus la punct modul de pregătire pentru asistente și infirmiere în așa fel încât acestea să cunoască procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor, iar cele care nu vor parcurge respectivele cursuri nu vor mai putea lucra în ATI sau nu se vor mai putea angaja.

Ministrul mai spune că, în contextul în care cazuri precum de la Spitalul Sfânta Maria din Iași se pot repeta, la nivelul Ministerului Sănătății va înființa programul Acțiuni prioritate reducerea infecțiilor asociate activității medicale.

„În această dimineață am avut discuții cu primul ministru, am avut discuții cu domnul președinte Nicușor Dan și vom veni cu câteva măsuri pro-active, câteva din le anunț acum.

La Ministerul Sănătății, echipa mea, de săptămâna viitoare, va înființa programul Acțiuni prioritate reducerea infecțiilor asociate activității medicale, așa cum avem programele acțiuni prioritare pe ATI sau pe AVC.

Practic, vom realiza o sursă de finanțare directă către unitățile sanitare care au ATI prin care vom finanța achiziția de dezinfectanți, de materiale de protecție și de consumabile, inclusiv filtre HEPA pentru a reduce presiunea bugetară de pe unitatea sanitară și pentru a ne asigura că avem o finanțare directă și pentru această zonă, direct în secțiile de ATI și de ATI nou născuți.

Acesta a subliniat că a discutat cu oficialii Societății Naționale de ATI și ai Colegiului Medicilor din România, iar în perioada următoare, până la finalul anului, va fi pus la punct un modul de pregătire pentru asistente și infirmiere în așa fel încât acestea să cunoască procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor.

