Ministerul Sănătății cere pază suplimentară în spitale, după mesajele de amenințare. Poliția și SRI transmit că nu există niciun risc

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 13:51
214 citiri
Ministerul Sănătății cere pază suplimentară în spitale, după mesajele de amenințare. Poliția și SRI transmit că nu există niciun risc
SRI a transmis că nu există riscuri ca amenințarea să fie pusă în aplicare FOTO Facebook/SRI

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut pază suplimentară și atenție sporită în spitale, după ce mai multe unități medicale și instituții de învățământ au primit mesaje cu caracter amenințător. Poliția Română, împreună cu Serviciul Român de Informații, a demarat verificări și a transmis că, până în prezent, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi reală.

Ministerul Sănătății a subliniat pentru Agerpres că orice încercare de breșă de securitate sau mesaj suspect trebuie raportată imediat.

Poliția Română a transmis, luni, că, în urma verificărilor efectuate cu SRI, a rezultat că nu există indicii care să confirme că ar fi reală amenințarea primită pe adresele oficiale de e-mail de mai multe instituții de învățământ și unele unități medicale.

"Duminică, Poliția Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ și unele unități medicale din țară au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare. După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală", a informat Poliția Română, pe pagina sa de Facebook.

Mesaje de amenințare primite de școli și spitale din România
