Inițiativă fără precedent pregătită de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Pacienții vor putea face asta”. Va fi gratis

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că cetățenii români nu ştiu cui să se adreseze atunci când au o problemă medicală. Astfel, oficialul PSD a asigurat că Ministerul lucrează la un proiect, astfel încât pacienţii să poată fi îndrumaţi digital atunci când au nevoie să ajungă la medic.

Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, circuitul pacientului este o problemă în întreg sistemul de sănătate.

„Oamenii, atunci când au o problemă medicală, nu știu cui să se adreseze și nu știu unde să se ducă prima dată, ce să facă, la cine să apeleze. Este această problemă reală, pentru că traseul pacientului nu este foarte clar, măcar pentru principalele patologii care au o incidență crescută. Şi lucrăm şi la acest lucru, cu un proiect care se va lansa în curând şi care se va numi, evident, 'Încrederea ne face bine'.

Pe lângă multe altele, va exista şi o mapare a serviciilor cu un traseu cât mai clar al pacientului, astfel încât pacienţii să poată accesa această platformă şi să poată fi îndrumaţi inițial într-un mod digital, evident, pentru acest lucru”, a afirmat, miercuri seară, la Medika TV, ministrul Alexandru Rogobete.

Oficialul Guvernului susține că unităţile medicale publice ar trebuie să angajeze măcar o persoană care să ajute pacienții, pentru „a naviga în interiorul sistemului”.

