Inițiativă fără precedent pregătită de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Pacienții vor putea face asta”. Va fi gratis

Autor: Dan Stan
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 00:02
136 citiri
Inițiativă fără precedent pregătită de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Pacienții vor putea face asta”. Va fi gratis
Alexandru Rogobete, computer / GOV (YouTube), Unsplash.com

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că cetățenii români nu ştiu cui să se adreseze atunci când au o problemă medicală. Astfel, oficialul PSD a asigurat că Ministerul lucrează la un proiect, astfel încât pacienţii să poată fi îndrumaţi digital atunci când au nevoie să ajungă la medic.

Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, circuitul pacientului este o problemă în întreg sistemul de sănătate.

„Oamenii, atunci când au o problemă medicală, nu știu cui să se adreseze și nu știu unde să se ducă prima dată, ce să facă, la cine să apeleze. Este această problemă reală, pentru că traseul pacientului nu este foarte clar, măcar pentru principalele patologii care au o incidență crescută. Şi lucrăm şi la acest lucru, cu un proiect care se va lansa în curând şi care se va numi, evident, 'Încrederea ne face bine'.

Pe lângă multe altele, va exista şi o mapare a serviciilor cu un traseu cât mai clar al pacientului, astfel încât pacienţii să poată accesa această platformă şi să poată fi îndrumaţi inițial într-un mod digital, evident, pentru acest lucru”, a afirmat, miercuri seară, la Medika TV, ministrul Alexandru Rogobete.

Oficialul Guvernului susține că unităţile medicale publice ar trebuie să angajeze măcar o persoană care să ajute pacienții, pentru „a naviga în interiorul sistemului”.

De ce vrea ministrul Sănătății să reorganizeze total DSP-urile. ”S-a pierdut controlul administrativ și legislativ”
De ce vrea ministrul Sănătății să reorganizeze total DSP-urile. ”S-a pierdut controlul administrativ și legislativ”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, vineri, 24 octombrie, că se lucrează la o reorganizare a Direcțiilor de Sănătate Publică, cu separarea clară între sănătatea...
Ministrul Sănătăţii, după moartea doctoriței Ştefania Szabo: "De ce făcea şapte gărzi pe lună, nu știu"
Ministrul Sănătăţii, după moartea doctoriței Ştefania Szabo: "De ce făcea şapte gărzi pe lună, nu știu"
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, susţine că, la Spitalul Judeţean Buzău, există zece medici chirurgi şi că în mod normal fiecăruia dintre ei i-ar fi revenit trei gărzi pe...
#ministerul sanatatii, #sanatate, #alexandru rogobete , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Pentru prima data in istorie! Laura candideaza la presedintie, dar vrea sa puna "STOP" alegerilor: "Lipsa de democratie"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Ce averi au sindicalistii care au scos miercuri in strada mii de angajati din sectorul public

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Inițiativă fără precedent pregătită de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Pacienții vor putea face asta”. Va fi gratis
  2. România, aproape de o înțelegere istorică cu Statele Unite pentru investiții în energie. "Suntem în fază finală pentru un acord de 30 de miliarde de dolari"
  3. „Las Fierbinți” în atenția CNA, sub suspiciunea de propagandă politică. Politicienii vizați de actorii de la PRO TV: „Vom dezbate cazul în ședință publică!”
  4. Ministrul belgian al Apărării a amenințat că Moscova va fi ștearsă de pe hartă dacă NATO va fi atacat. Reacția Rusiei
  5. Planeta ascunsă sub ape. Miza uriașă care pune SUA și China sub bătălie, chiar în Oceanul Pacific
  6. Ciprian Ciucu îl acuză pe Sorin Grindeanu că știa dinainte că trupele americane se vor retrage. "Stăm tot timpul cu grija că nu știm cine mai atacă, AUR, PSD"
  7. Reacția Franței după anunțul retragerii militarilor americani din România: "Colaborăm cu Statele Unite pentru a ne asigura că apărarea flancului estic va rămâne robustă"
  8. Ministrul Sănătăţii, după moartea doctoriței Ştefania Szabo: "De ce făcea şapte gărzi pe lună, nu știu"
  9. Anca Faur, soția româncă a astronautului american Buzz Aldrin a murit la vârsta de 66 de ani. "A adus bucurie în viața mea. Îmi va fi foarte dor de ea"
  10. Aproape de tragedie în Tulcea. Un mal de pământ s-a prăbuşit peste o locuinţă şi a surprins un bărbat. Șase persoane, printre care şi un bebeluş, evacuate de pompieri FOTO