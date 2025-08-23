Ministerul Sănătății: România construiește primele spitale noi după Revoluție

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 23 August 2025, ora 10:37
641 citiri
Reprezentanții Ministerului Sănătății anunță că România construiește primele spitale noi după Revoluție, clădiri ridicate de la zero, moderne și dotate corespunzător pentru pacienți și medici, nu doar reparații sau improvizații.

Un exemplu este Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu” din București, realizat prin fonduri PNRR, care se apropie de finalizare și urmează să fie dat în folosință.

„România construiește primele spitale noi după Revoluție. Nu mai vorbim doar de reparații, improvizații sau cârpeli, ci de clădiri ridicate de la zero, moderne și dotate pentru pacienți și pentru medici. Sunt fapte reale, nu simple promisiuni. Un alt exemplu concret este Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu” din București, o investiție majoră realizată prin PNRR, care se apropie de finalizare. În curând, va fi dat în folosință pentru binele oamenilor. Cifrele spun povestea unei transformări:

• valoarea finanțării din fonduri externe nerambursabile este de 680 milioane lei

• spitalul va avea 460 de paturi pentru spitalizare continuă și încă 41 pentru spitalizare de zi

• o secție ATI complet nouă, modernă și digitalizată

• un bloc operator adaptat la standarde europene

Dar dincolo de cifre, înseamnă altceva: siguranță pentru pacienți, șanse reale la tratamente moderne, condiții decente pentru medici și asistente, speranța că sănătatea din România poate fi, în sfârșit, la nivelul pe care îl merităm”, se arată în comunicatul ministerului.

Ministerul Sănătății subliniază că aceste investiții înseamnă siguranță pentru pacienți, șanse reale la tratamente moderne și condiții decente pentru personalul medical. „Am spus de multe ori că reforma reală înseamnă fapte, nu vorbe. Că spitalele trebuie să fie pentru oameni, nu pentru statistici sau hârtii. Astăzi, vedem că se poate. Spitalul Agrippa Ionescu este dovada că România poate construi pentru viitor, că putem trece de la nepăsare și improvizații la performanță și demnitate. Ca ministru al sănătății, obiectivul meu este să transformăm aceste proiecte în realități, să arătăm că investițiile pot aduce rezultate vizibile și că în centrul tuturor deciziilor rămâne pacientul. România merită spitale noi. Iar acest spital este un pas important pe drumul schimbării”, au transmis reprezentanții Ministerului Sănătății.

